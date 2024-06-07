شاحنات محملة بأخشاب الأشجار متجهة إلى مصانع مختصة بإنتاج الورق والأثاث في ولاية أوريغون الأميركية. وهناك اتهامات لبعض الوكالات الحكومية التي تسيطر على جزء كبير من الأراضي في النصف الغربي من البلاد، حيث يقول قطاع من علماء البيئة، إن المسؤولين في هذه الوكالات يفضلون قطع الأشجار على معالجة الغابات والاعتناء بأشجارها بغية الحفاظ على البيئة. وعبر رقعة شاسعة من شمال غرب المحيط الهادئ، تموت أصناف من الأشجار في أمريكا الشمالية بمعدل ينذر بالخطر، حيث تتحول الغابات إلى اللون الأصفر ثم البني الغامق، قبل أن تسقط الآلاف من أشجارها على الأرض كما يقع في جنوب غرب ولاية أوريغون بالتحديد. فهناك مات عدد أكبر من الأشجار في الفترة بين عامي 2015 و2019 مقارنةً بفترة الأربعين عاماً الماضية كلها. وانتشرت وفيات الأشجار، على الرغم من تركزها في المناطق الواقعة عند الطرف الأدنى لنطاق هطول الأمطار منذ عام 2020. وعلى الرغم من أن أقل من 5000 فدان من الأراضي في الولاية أظهرت موت الأشجار في عام 2021، فإن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من 350 ألف فدان في عام 2022. ويلقي الخبراء البيئيون باللوم في ذلك على مجموعة من العوامل، بما فيها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، جراء التغير المناخي، علاوة على هجمات الحشرات. كما ساهمت عقود من حرائق الغابات في تفاقم المشكلات التي أدت إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للنظم البيئية. وتُظهر الأزمةُ في ولاية أوريغون الأهميةَ الحاسمة لإدارة الغابات في ظل التحديات الناجمة عن تغير المناخ، حيث يقول القائمون على الغابات إنهم يضطرون في كثير من الأحيان إلى قطع أشجار، سواء أكانت حية أم ميتة، من أجل تقليل احتمالات اندلاع حرائق داخل هذه الغابات، وبغية تعزيز صحة الغابة ومساعدة النظم البيئية على التكيف مع التغير المناخي. ومن هنا جاءت خططهم لبيع بعض الأخشاب القابلة للاستخدام في بعض المصانع. لكن هذه الخطط لمست وتراً حساساً لدى بعض المدافعين عن البيئة، ممن لا يثقون في أقوال الوكالات الحكومية بهذا الشأن، ويتهمونها باستسهال قطع الأشجار بدلا من الحفاظ عليها، وهي خطط يخشون أن تؤدي في النهاية إلى إزالة الغابات التي تمثل رئة العالم.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)