التعاونُ العربي الصيني نموذجُ يُحتذى

يستمد الاجتماعُ الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، الذي عُقد في بكين في آخر مايو الماضي، أهميتَه الخاصة من عاملين. الأولُ أنه بدا كبقعة ضوءٍ ساطعٍ وسط ظلام يعمُ العالم، حيث يزداد التوترُ والاحتقان في كثير من مناطقه، وتدورُ رحى حربين طال أمدُ كلٍ منهما. وتحتاج البشرية في هذه الأجواء إلى تقديم نماذج ناجحة للتعاون الدولي يُحتذى بها.

أما العامل الثاني فهو أنه عُقد في العام العشرين لتأسيس المنتدى، بما له من دلالات أهمها اثنتان: الأولى أن استمرار المنتدى يعبرُ عن رغبةٍ مشتركةٍ في تدعيم التعاون، ويؤكدُ فاعليتَه ونجاحَه في تحقيق ما يتطلعُ إليه أعضاؤه، والثانية هي القدرة على التطوير والتجديد، إذ لم يعد المنتدى ساحةً للحوار وتبادل الآراء والسعي إلى التوافق فقط، بل صار نموذجاً للتعاون يقلُ مثلُه في العلاقات الدولية الحديثة أيضاً، من حيث إنه إطارُ للعمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاقتصاد الذي كان الدافعَ الأول لتأسيسه عام 2004. لقد أتاحت اللقاءات المستمرةُ والمتجددةُ في إطار المنتدى فُرصاً لدعم العلاقات وتطويرها في هذه المجالات كلها، وفي بناء علاقةٍ خاصة عبّر عنها الرئيس الصيني شين جين بينغ في كلمته الافتتاحية عندما أشاد بـ«الأُلفة» مع العرب.

ولعل الزيادة التي حدثت في قيمة المبادلات التجارية السنوية من 36 مليار دولار عام 2004 إلى نحو 400 مليار دولار في عام 2024 دليلٌ واضح على النجاح الذي حقَّقه المنتدى. كما لم يعد التبادلُ التجاري مقصوراً على السلع التقليدية، بل بات يشمل الابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء أيضاً. وقلْ مثل ذلك عن الاستثمارات الصينية في كثيرٍ من الدول العربية، ومشاريع المستثمرين العرب في الصين. ولا يقل أهميةً عن ذلك أن المنتدى مكَّن أعضاءَه من تجنب أو تقليل آثار الأزمات الاقتصادية والتجارية الدولية التي ازدادت بوضوحٍ خلال جائحة كورونا، وخلقت حرب أوكرانيا صعوباتٍ إضافيةً أمام محاولات حلها. فالملاحظُ أن العرب والصينيين كانوا، وما زالوا، بين الأقل تأثراً بمشاكل سلاسل الإمداد والتوريد التي ضربت العالَم منذ الجائحة.

ولهذا لا يأتي الطموحُ الواضحُ في إعلان بكين ومشروع البرنامج التنفيذي 2024-2026 الصادرَين في ختام الاجتماع الأخير من فراغ. فالاتفاقُ على تعزيز التعاون في العامين المقبلين حتى موعد الاجتماع الحادي عشر يستندُ على إنجازاتٍ كبيرةٍ تحققت وإرادةٍ ثبتت قوتُها واختُبرت صدقيتُها على مدى عقدين. كما أن البيان المشترك بشأن قضية فلسطين أظهر المدى الذي بلغه التعاونُ السياسي في القضايا الدولية بوجهٍ عام، وبيَّن التوافق العربي-الصيني الكامل على ما يمكنُ أن يُعتبر خريطة طريقٍ تبدأ بوقف الحرب في غزة وتنتهي بتفعيل «حل الدولتين» وإقامة الدولة الفلسطينية واستعادة أجواء السلام في المنطقة. ولهذا كله، وغيره، يجوزُ القولُ، إن المنتدى العربي الصيني صار أحد أهم روافع التعاون الدولي في مرحلةٍ صعبةٍ يمرُ بها العالم.. لذا فهو منتدى يُحتذى به حقاً.

*مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية