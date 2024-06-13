بالقرب من كيميرر الواقعة جنوب غرب ولاية «وايومنغ»، وضع بيل جيتس، الرئيس السابق لشركة مايكروسوفت والمصنف حالياً كسابع أغنى شخص في العالم، حجر الأساس لمحطة الطاقة النووية التابعة لشركة «تيرا باور». وقد ضخ جيتس مليار دولار في مشروع بولاية وايومنغ، وهي الولاية المشهورة بتعدين الفحم، من أجل بناء أول جيل جديد من المفاعلات النووية التي تنتج كهرباء خالية من الانبعاثات.

الأمر يتعلق ببناء نوع جديد من مفاعلات الطاقة النووية، تعد أصغر حجماً وأرخص من مفاعلات قديمة ضخمة ومصممة لإنتاج الكهرباء من دون ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في احترار الكوكب.

لن يتم الانتهاء من بناء مفاعل شركة «تيرا باور» الناشئة حتى عام 2030 على أقرب تقدير، وسيواجه عقبات هائلة. لم توافق اللجنة التنظيمية النووية بعد على التصميم، وسيتعين على الشركة التغلب على التأخير الحتمي وتجاوز التكاليف التي قضت على عدد لا يحصى من مشاريع الطاقة النووية التي كانت مطروحة من قبل.

جيتس يربط بين الطاقة النووية وجهود التصدي للتغير المناخي، فخلال مقابلة بالقرب من موقع المشروع، أمد الملياردير الأميركي، إنه: «إذا كنت تهتم بالمناخ، فهناك العديد والعديد من المواقع حول العالم التي يجب أن تعمل فيها الطاقة النووية». جيتس يعتقد أن أفضل طريقة لحل مشكلة تغير المناخ تأتي من خلال ابتكارات تجعل الطاقة النظيفة قادرة على المنافسة مع الوقود الأحفوري، وهي فلسفة وصفها في كتابه الصادر عام 2021 بعنوان «كيفية تجنب كارثة مناخية».

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)