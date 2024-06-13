اليمين المتصاعد في أوروبا

صعود تيارات أقصى اليمين في أوروبا ليس حدثاً مفاجئاً. فالفوز الانتخابي الذي حققه اليمين المتشدد لم يباغت الجميع بقدر ما كان حالة تراكمية، ومساراً تصاعدياً جاء على مدى زمني طويل على هيئة ردود أفعال من جانب الشارع الأوروبي على مجموعة من السياسات والتوجهات والمواقف المتباينة والمختلفة، والتي كان يمكن لنخب الحكم في أوروبا تجنبها حتى تتجنب النتائج التي أسفرت عنها انتخابات هذه الأيام.

لكن، ومن جهة نظر أخرى، يثور السؤال المهم: لماذا تتم شيطنة اليمين المتشدد الأوروبي إلى هذا الحد؟ أليس كل اليمين الأوروبي متطرفاً أو إقصائياً على نحو ما؟ كثير من قوى التيار اليميني العريض في أوروبا ذات منطلقات قائمة على رؤية اقتصادية للسوق الذي بدأ ينفلت مع انفلات الاقتصاد أيضاً، وكثير من قوى هذا التيار قامت على أسس قيم اجتماعية محافظة رأت أنها أصبحت عرضة للخطر، وهذا حقها، أمام تغول وتوغل الاتجاهات النيوليبرالية إلى حد يمكنه اعتباره الجنون، خاصة فيما يتعلق بتعريف مسألة الجندريات.

حتى القوى اليمينية التي وقفت ضد اللجوء والهجرة المتدفقة بقوة نحو القارة العجوز، (وأنا شخصياً مهاجر من المهاجرين)، لديهم وجهة نظر يمكن تفهمها لو تخيلنا حدوث حالة مشابهة في بلداننا الأصلية؛ فالخوف من الغرباء ليس بالضرورة أن يكون مبنياً على عنصرية وكره للآخر، بقدر ما هو مبني على تباين في الثقافات، وكرد فعل على محاولات «بعض الغرباء القادمين» فرضَ ثقافتهم ولو بالقوة في مجتمعات لها ثقافاتها المختلفة الخاصة بها.

وإلى ذلك فإن اليمين الأوروبي ليس طيفاً واحداً، ولا هو حالة متوحدة بالكامل في أوروبا، بل هو في الواقع حزمة تيارات وأحزاب، منها القومي، ومنها المحافظ، ومنها المتطرف، ومنها الشوفيني، ومنها الوطني باعتدال.. ومن هنا يتطلب الفرز الموضوعي أن نتجنب توسيع تهمة التطرف القابلة للتوسع أصلا مع شيطنة ممنهجة لكل هذا اليمين وحشره في زاوية تجعله في خندق واحد، ويصنع العالم منه عدواً محتملاً.

قد يكون مفاجئاً لبعضهم أني كمهاجر في دولة أوروبية أنتمي لحزب من أحزاب اليمين فيها، وانتمائي إليه جاء بعد قناعة ببرامجه الاجتماعية المواجهة للفكر النيوليبرالي، مع توافق في برامجه الاقتصادية والضريبية التي تحميني من تغول «المتطفلين» على أموال المساعدات الممنوحة والمقتطعة من تعبي على شكل ضرائب.

والحزب الذي أنتمي إليه فيه جيوب أعضاء تشتمل على «إقصائيين» ومتطرفين، لكن الديمقراطية موجودة في الحزب نفسه، والمعركة من أجل إثبات الوجود الإنساني مستمرة داخل الأحزاب اليمنية المتشددة ككل، وعلينا أن نقر ونعترف بأن مخاوف الكثير من الأوروبيين حيال تيارات الإسلام السياسي التي بدأت في التغلغل «المنهجي المنظم» في أوروبا لها ما يبررها، وهذا نراه في الشارع الأوروبي نفسه.

ما يحدث في أوروبا اليوم محصلة طبيعية لكل ما يحدث في العالَم، وإذا كانت هناك متغيرات جديدة في هذا العالم فإنها، وبلا شك، ستنعكس من جديد على المشهد السياسي برمته في أوروبا.



*كاتب أردني مقيم في بلجيكا