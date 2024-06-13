الإمارات تقود مسيرة المرأة لتحقيق السلام العالمي

منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، حققت المرأة الإماراتية نجاحات مشهودة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لتحتل عن جدارة مكانة رائدة في العالم المعاصر وتصبح قدوة يحتذى بها من كافة نساء العالم.

ولقد كانت النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية تجسيداً لرؤية رشيدة تبنتها القيادة الحكيمة للدولة، واستراتيجيات وخطط مدروسة لتعزيز حضورها في كل مجالات العمل والنشاط، حتى أصبحت تجربة الدولة في تمكين المرأة نموذجاً عالميّاً يُلهم الدول التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من مواردها البشرية. وتجاوزت دولة الإمارات ذلك إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة النسائية، وإطلاق المبادرات التي تسعى إلى نشر الرؤية الإماراتية لتمكين النساء في دول العالم المختلفة، من أجل قيادة الازدهار العالمي.

ورغم تنوع وتعدد المبادرات الإماراتية التي تدعم مكانة المرأة في المجتمعات الإنسانية كافة، تظل لـ«مبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة في السلام والأمن» مكانتها الخاصة، ليس فقط لأهمية أهدافها وأدواتها وكفاءة الكوادر النسائية المشاركة فيها ودورهن في تحقيق الأمن لبلادهن والعالم، بل لكونها تأتي في سياق عالمي تشتد حاجته إلى تضافر الجهود العالمية لتحقيق السلام والأمن متعدد الأبعاد أيضاً.

وتتعاون الأمم المتحدة مع دولة الإمارات في إطار المبادرة، من أجل دعم الأدوار القيادية للمرأة حول العالم، وإعداد كوادر نسائية تمتلك مهارات وقدرات متقدمة في هذا القطاع الحيوي. وتضم الدفعة الرابعة للمبادرة عسكريات من 10 دول، هي الإمارات ومصر والبحرين واليمن وتنزانيا وغامبيا وليبيريا وباكستان وكوسوفو وقيرغيزستان.

وجدير بالذكر أن الدفعة الرابعة من «مبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة في السلام والأمن» تمتلك مقومات عدة تضمن لها تحقيق نجاح استثنائي هذا العام. وأول هذه المقومات وأهمها، أنها تتم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. فانطلاقاً من الإيمان الراسخ لسموها بأن للمرأة دوراً محورياً في تحقيق الأمن والسلام في كافة دول العالم، فقد شملت هذه المبادرة برعايتها الكريمة، وهيأت الظروف لنجاحها، ودعمت منظميها بكل السبل، وأشادت بمنتسبيها من النساء العاملات في القطاع العسكري في مناطق مختلفة من العالم، كما أثنت على دورهن تجاه تعزيز السلام والأمن بأوطانهن والعالم أجمع.

ولعل من المقومات الإضافية الضامنة لنجاح نسخة هذا العام من مبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة في السلام والأمن، أن الخبرات والإمكانات التراكمية لمنظمي المبادرة كفيلة بتحقيق أفضل المخرجات التدريبية المتوقعة لمنتسبيها، إذ يتولى الاتحاد النسائي العام تنظيم فعاليات المبادرة بتعاون مثمر مع وزارة الدفاع الإماراتية ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بأبوظبي. وبناء على هذه الخبرات التنظيمية المتراكمة، وفي ظل ما تمتلكه هذه الجهات من تطبيقات رقمية متطورة، ستقدم المبادرة للدول المشاركة فيها كوادر نسائية شديدة التميز، وتساعدها على بناء شبكات فعالة للتواصل بين النساء العاملات في القطاع العسكري لتبادل الخبرات، وتساعدها أيضاً على زيادة تمثيل المرأة في المجال العسكري وقوات حفظ السلام.

وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن القول إن الثراء والتنوع في جنسيات المشاركات في المبادرة، وشمولها نساءً من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، يضمن التلاحم الفكري فيما بينهن، ويتيح الفرصة لهن للتعلم من التجارب النسائية المتميزة، والاطلاع على أفضل المهارات والممارسات الدولية والتقنيات الحديثة في القطاع العسكري، بالإضافة إلى فرصتهن للاستفادة من الخبرات المتميزة التي تمتلكها أكاديمية خولة بنت الأزور العسكرية للنساء في أبوظبي.

وبينما تمثل الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل الأسس الراسخة للعلاقات الخارجية المتوازنة لدولة الإمارات، فإن النجاح المستمر لمبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة في السلام والأمن يمثل رافداً متصلاً وداعماً قوياً لهذه الأسس، وهو السبب في أن تعرب أم الإمارات عن فخرها وثقتها بقدرات وإنجازات دولة الإمارات في دعم العمل النسائي العالمي، وبما يدعم مسيرة العالم لتحقيق الأمن والتنمية والرخاء المستدام.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية