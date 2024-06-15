ينتشر الولع بمتابعة كرة السلة ويستحوذ الاهتمام بممارستها على مزيد من المعجبين والهواة في أوساط شباب القارة الأفريقية، كمظهر آخر لانتشار الثقافة الأميركية ونفوذها المتزايد في صفوف الأجيال الجديدة من أبناء القارة، وهو ما يسعد «الرابطة الوطنية لكرة السلة» الأميركية وتعمل على تعزيزه عبر تقديم الدعم لنظيراتها في الدول الأفريقية. وفي هذه الصورة نرى لاعبين مراهقين أثناء الخضوع للتدريب في أكاديمية الدوري الأميركي للمحترفين في مدينة سالي بالسنغال.

ويشرف على تدريبات كرة السلة في الأكاديمية المدرب البدني السنغالي «سال» الذي يعمل لنادي «بيكين باسكت»، حيث يلعب حوالي 600 طفل كرةَ السلة في هذا المركز الترفيهي الذي تم تزويده بقاعة مغطاة وتحتوي على أجهزة لتبريد الهواء، وهو شرط لا غنى عنه في ظل الطقس الحار والرطب خلال هذا الوقت من الصيف قرب العاصمة السنغالية داكار المطلة على المحيط الأطلسي.

ويتم تعريف أصغر اللاعبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات، باللعبة على أطواق صغيرة قبل أن ينتقلوا إلى مرحلة أخرى من التدريب أكثر تقدماً. وتعمل «الرابطة الوطنية لكرة السلة» الأميركية على الترويج لكرة السلة في أفريقيا منذ أكثر من 20 عاماً، وقد أنفقت مئات الملايين من الدولارات لتنمية قاعدة جماهيرية هائلة محتملة ولتطوير نجوم المستقبل في ملاعب كرة السلة بأفريقيا. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)