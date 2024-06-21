في مدينة سيرفسايد بيتش بولاية تكساس الأميركية، غمرت المياه كل الشوارع والقنوات المحيطة بالمنازل، وذلك في أعقاب العاصفة الاستوائية ألبرتو واسعة النطاق. في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي، تلقى أكثر من مليوني شخص تحذيراً من عاصفة استوائية على طول ساحل خليج تكساس، وهي أول عاصفة مسماة في موسم الأعاصير الأطلسية من ساحل المكسيك، تهب على المنطقة جالبةً معها أمطاراً غزيرة وفيضاناتٍ ساحليةً شملت أجزاء من شرق المكسيك وجنوب تكساس. وكانت منطقة جنوب تكساس قد تعرضت قبل يوم من وصول العاصفة الاستوائية ألبرتو إلى اليابسة لفيضانات ساحلية واسعة النطاق.

وبدءاً من صباح الأربعاء بدأت موجات المد والجزر ترتفع في بعض المدن الساحلية، بما في ذلك شاطئ سيرفسايد بيتش، والتي كانت السلطات البلدية قد أغلقت شاطئها قبل أيام قليلة، محذِّرةً الزوار من خطر ارتياده مع تفاقم الفيضانات. وحذّر المركز الوطني للأعاصير مِن أن «ألبرتو» عاصفةٌ كبيرة مصحوبة برياح استوائية قوية تمتد على بعد حوالي 415 ميلاً شمال مركزها في خليج المكسيك أثناء تحركها غرباً باتجاه شمال شرق المكسيك. وبلغت سرعة رياح العاصفة 50 ميلاً في الساعة، لكن مصدر القلق الأكبر كان هطول الأمطار بمقدار قدم أو أكثر طبقاً للتوقعات في تكساس والمكسيك.

وقد توقع خبراءُ الأرصاد أن تصل ألبرتو إلى اليابسة في وقت مبكر من يوم الخميس، بدءاً من مدينة تامبيكو المكسيكية، وأن تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. واعتباراً من مساء الأربعاء، بدأ خبراء مركز الأعاصير يحذرون من امتداد العاصفة إلى 700 ميل من الساحل. وقال عمدة سيرفسايد بيتش مساء الأربعاء، إنه بينما تنحسر الفيضانات ببطء فإن المدينة تستعد للإعصار القادم، على غرار ما حدث عندما ضربها إعصار نيكولاس عام 2021، مخلِّفاً وراءه أضراراً جسيمة للغاية، مضيفاً أن جميع ضباط شرطة المدينة وعمال خدمات الطوارئ على أهبة الاستعداد. وإلى ذلك فقد قام العاملون الحكوميون في سيرفسايد بيتش بإقامة ملاجئ مؤقتة، كما تم نشر أكثر من 1500 مولد كهربائي في المناطق التي يتوقع أن تتحمل العبء الأكبر من قوة ألبرتو عندما تصل إلى اليابسة، بغية الاستجابة لأي انقطاع محتمل للتيار الكهربائي.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)