الانتخابات الفرنسية وسياسات ماكرون الاقتصادية

تهدد الانتخابات البرلمانية الفرنسية المرتقبة، بين 30 يونيو الحالي و7 يوليو المقبل، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بحدوث مواجهة حول السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، والتي شكلت علامة مميزة في عهده منذ عام 2017. وفيما وصفت مارين لوبان المرشحة الدائمة للرئاسة، والتي سجل فريقُها فوزاً كبيراً في انتخابات البرلمان الأوروبي، إدارة ماكرون للمالية العامة بأنها «كارثية»، فقد قال ماكرون إن «اليمين المتطرف يُفقر الفرنسيين ويضعف البلاد».

وهو يعتقد أن فرنسا أمام اختيار صارم بين الوضع الراهن المعتدل المؤيد للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وبين «خطر وجودي» يتمثل في حكومة يمينية معادية لأوروبا، ولها تاريخ في دعم روسيا. وبما أن الدَّين العام من أبرز التحديات أمام الحكومة الفرنسية، فقد حذر وزير المالية برونو لومير من خطر حدوث أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف بالانتخابات، الأمر الذي يجعل سد ثغرات الميزانية أكثر صعوبةً، خصوصاً بعدما سجلت ميزانية العام الماضي عجزاً بلغت نسبته 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويجب أن تخصص الحكومة نسبة 5 في المئة من إيراداتها العامة لمدفوعات الفائدة عام 2027، ما يساهم بارتفاع حجم الدين العام الذي تجاوز ثلاثة تريليونات يورو بنهاية مارس الماضي، حيث زاد بنحو 48.6 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي. ولوحظ أنه منذ الولاية الأولى للرئيس ماكرون استدانت فرنسا نحو 821 مليار يورو. ويعود السبب (وفق ماكرون) إلى الأزمتين اللتين أثرتا على المالية العامة، وهما أزمة «كوفيد-19» وحرب أوكرانيا وتداعياتهما.

وعلى الرغم من الآثار الكبيرة للأزمتين على الاقتصاد الفرنسي، فإن المشكلة تعود إلى ماهو أبعد من ذلك بكثير، وهي بالأساس تراكمية، حيث يعود آخر فائض مالي عام حققته فرنسا إلى عام 1974. ورغم إنفاق الحكومة مبالغ كبيرة، لحماية الأسر والشركات، أبقى ماكرون تركيزَه على الادخار طويل الأمد، عبر إجراء إصلاحات مواتية للنمو، لاسيما في مجالات المعاشات التقاعدية وقوانين العمل ونظام الرعاية الاجتماعية.

وانخفضت البطالة بشكل ملحوظ، وأثبت النمو الاقتصادي مرونةً أكبر في مواجهة الأزمات، مقارنةً بدول أوروبية أخرى. وفي الوقت الذي طالب فيه صندوق النقد الدولي فرنسا باعتماد سياسة «التقشف»، واتخاذ تدابير لخفض الإنفاق وضبط الميزانية، من أجل إعادة الدَّين إلى «مسار هبوطي»، فقد واجهت مطالبَه معارضةٌ تطالب بزيادة النمو من خلال توجيه المال العام نحو قطاعات محددة ومنتجة. أما وكالات التصنيف الدولية فقد أبقت وكالتا «فيتش» و«موديز» على تصنيفاتهما وتوقعاتهما دون تغيير.

لكن وكالة «ستاندرد أند بورز» التي تُعتبر الوكالة الأكثر نفوذاً على الإطلاق، لم تحذُ حذو نظيرتيها، فخفّضت التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من (AA) إلى (AA-) في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2013، وعزتها الوكالة إلى تدهور وضع ميزانيتها. وبهذا الخفض تَخسر فرنسا مكانتَها في خانة تضم بلجيكا وبريطانيا، لكن يظل تصنيفها أفضلَ من إسبانيا وإيطاليا. لقد بعثت خسارةُ حزب ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي، إشارةً تحذيرية، لكن من غير المرجح (وفق رأي المراقبين) أن تسفر الانتخابات الفرنسية المرتقبة عن أغلبية واضحة تسهم في العودة إلى المسار الصحيح، إلا إذا تحققت لحظة استثنائية من الوحدة بين الجماعات السياسية المتباينة. والأخطر من هذا أن تحصل لوبان على فرصة للفوز بأغلبية من شأنها أن تنهي سياسات ماكرون الاقتصادية.