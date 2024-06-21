توظيف التكنولوجيا لتطوير التعليم

يتصدّر قطاع التعليم أجندة الأولويات الوطنية للدولة، وذلك انطلاقًا من العناية الفائقة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المنظومة التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز البيئة التعليمية المُثلى لتربية أجيال المستقبل وتعليمهم بما يُلبّي احتياجات النهضة الوطنية الشاملة، ويُحفّز على الإبداع والابتكار والريادة.

وقد أكّد صاحب السمو رئيس الدولة ضرورة الاهتمام بالتعليم في مختلف المحافل والمناسبات. وتجدر الإشارة إلى دعوة سموّه إلى التجديد في الأساليب التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر، حيث يقول صاحب السمو رئيس الدولة: «نريد أن نخطو أهم خطوة تاريخية في تطوير تعليمنا، ونبتكر مفاهيم جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية القائمة، وتفتح آفاقًا واسعة أمام جيل الشباب لاختصارِ المسافات على دروب العلم والمعرفة».

وفي إطار تواصُل جهود دولة الإمارات لتطوير منظومة التعليم، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لتعزيز عملية التنمية المستدامة، تتوالى المبادرات الساعية إلى تحقيق هذا التطوير المنشود، فقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قبل أيام، مبادرة لتأهيل المعلمين في مدارس دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرات المعلمين في استخدام التكنولوجيا لإثراء التجربة التعليمية. حيث ستتضمن المبادرة تكريم أفضل 10 معلمين مبتكرين في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمخرجات التعليم وإعداد الطلاب للمستقبل، خلال الدورة القادمة من خلوة الذكاء الاصطناعي في 29 أبريل 2025 بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم. ولا شك أن هذه المبادرة تُسهم في تحسين جودة التعليم، وتوفير فرص تعليمية متساوية للجميع. حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المتعلمين واحتياجاتهم الفردية، واقتراح خطط تعليمية مخصصة لتناسب احتياجات كل متعلم بشكل أفضل. بالإضافة إلى توفير موارد تعليمية إضافية عبر الإنترنت، وتقديم توجيهات للمتعلمين بناءً على اهتماماتهم، وتصحيح تعثراتهم المعرفية من أجل تكافؤ الفرص. وتعكس جهود دولة الإمارات في توفير التعليم المستدام، مدى إيمانها بالمعرفة كركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار، وهي لا تقصر اهتمامها في هذا الصدد على مواطنيها فحسب، بل يمتد هذا الاهتمام إلى كل من يقيمون على أرضها الطيبة. ويظهر ذلك جليًّا في مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بتغطية المستحقات المالية المترتبة على الطلبة المقيمين المسجلين في جميع المدارس الحكومية في أبريل من العام الجاري بمبلغ يصل إلى نحو 155 مليون درهم، وهو ما يعكس إدراك القيادة الرشيدة أهمية تمكين جميع أفراد المجتمع، وتوفير الاحتياجات اللازمة للطلبة بما يمكنهم من التفوق والتميز والإبداع، ويخدم المسيرة التنموية للدولة.

وتتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة حول العالم، انطلاقًا من رسالتها التي تؤمن بأن التعليم حق أساسي لكل البشر أينما وجدوا. وقد أسهمت المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي قدمتها الدولة للمنظمات الدولية المعنية والعديد من الحكومات في التخفيف من حدة أزمة الحرمان من فرص التعليم في العديد من مناطق العالم، والتي بلغت حداً مأساوياً. فقد أشار تقرير حديث أصدرته هيئة الأمم المتحدة إلى وجود ما يقرب من 244 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم فرصة الدراسة أو حتى إكمالها، و617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية.

وتدرك دولة الإمارات أهمية الربط الوثيق بين التعليم والنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية عبر استراتيجيتها ورؤيتها الشاملة لبناء اقتصاد معرفي مستدام. ولم تتوانَ الإمارات عن تطويع جميع الوسائل الحديثة، لتحقيق قفزات متلاحقة في التعليم تحقق الريادة العالمية، بالاعتماد على الابتكار والاستثمار في الإنسان وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل، حيث دعمت محاور هذه الرؤية ب 9.8 مليار درهم مخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي، بنسبة 15.5% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026. وتُقدِّم التطورات المتلاحقة في هذا المجال نظرة إيجابية إلى المستقبل، حيث يعكس تأسيس الوكالة الاتحادية لجودة التعليم، كمركز لمراقبة جودة التعليم، وتقييم المنظومة التعليمية بهدف تحسينها، عزم الإمارات على استمرار تطوير هذه المنظومة، على النحو الذي يتسق مع التطلعات الوطنية الكبيرة في مجال التنمية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.