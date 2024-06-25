تسببت الفيضانات الشديدة التي عرفتها عدة ولايات في الغرب الأوسط الأميركي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تدمير العديد من المنازل، وفي سيول غمرت الأحياء السكنية والحقول الزراعية، وتركت السكان يتدافعون في محاولة للإخلاء والنزوح نحو مكان آمن من مياه السيول المتدفقة جراء الفيضانات العارمة. وفي الصورة يظهر جيك كلاي، وهو يساهم في إخراج بعض المتعلقات وقطع الأثاث من منزل جدَّيه بعد الفيضانات التي تعرضت لها مدينة سيوكس بولاية أيوا يوم الاثنين الماضي. وقد ظلت أجزاء من الغرب الأوسط الأميركي، طوال أيام الأسبوع الماضي تتلقى تحذيرات من فيضانات وشيكة قادمة، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي توقعت مصالح الأرصاد الجوية الأميركية أن تتسبب في حدوث فيضانات تستدعي عمليات إنقاذ وإجلاء قسري في عدة أنحاء من الغرب الأوسط. وجرى التحذير بصفة خاصة من فيضان الأنهار في أجزاء من إلينوي وأيوا ومينيسوتا ونبراسكا وداكوتا الجنوبية وويسكونسن. وبالفعل فقد بلغ منسوب المياه في العديد من الأنهار أعلى مستوى له منذ أزمنة طويلة.

ووصفت السلطات المحلية في الولايات المذكورة فيضانات الاثنين الماضي بـ«الكارثية»، حيث أُعلنت حالة الكوارث في أكثر من 20 مقاطعة. وفي ولاية داكوتا الجنوبية، هطلت أمطار غزيرة على الأجزاء الوسطى والشرقية من الولاية لمدة ثلاثة أيام، وتوقعت حاكمتها، كريستي نويم، «أسوأ فيضانات في الولاية»، وذلك مع تدفق المياه في اتجاه الأودية ومجاري الأنهار، حيث وصل نهر بيج سيوكس، وهو أحد الممرات المائية الرئيسة في الولاية، إلى مستويات قياسية. وكذلك الحال أيضاً في ولاية مينيسوتا التي قال حاكمها تيم فالز، إن مياه الفيضانات في جنوبها «غمرت مجتمعات بأكملها»، معلناً حالة الطوارئ، وطالباً تدخل الحرس الوطني لمساعدة فرق الطوارئ والإنقاذ المحلية.

وفي ولاية أيوا أيضاً سجل منسوب مياه الأنهار أعلى مستوى له منذ فيضانات عام 1993 التي خلفت 50 قتيلاً. وارتفع منسوب نهر روك إلى مستوى قياسي، ما دفع مسؤولي مدينة «روك فالي» إلى إصدار أوامر إخلاء طارئة للعديد من سكان المدينة. وقالت السلطات المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المدينة أصبحت بلا مياه شرب نظيفة، لأن آبارها تلوثت بمياه الفيضانات. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)