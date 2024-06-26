حُطام معظمه من خشب أشجار متهالكة تجمّع أمام سد «رابيدان» في مقاطعة بلو إيرث بولاية مينيسوتا الأميركية. بالتأكيد كان المشهد محصلة لأيام من الفيضانات جراء أمطار غزيرة وتقلبات مناخية غير مسبوقة. لكن يبدو أن البنى هذه التقلبات تضع البنى التحتية القديمة أمان تحديات كبرى، فبعضها لا بد من تجديده، وهناك أيضاً الجاهزية لمزيد من الكوارث المناخية التي تضع هذه البنى أمام رؤى جديدة في التشييد والصيانة، صياغة السيناريوهات البديلة في وقت الأزمات. التقلبات المناخية وضعت سد «رابيدان» أمام خطر وشيك، بعدما كان مَعْلماً جذاباً بجنوب ولاية مينيسوتا لأكثر من قرن من الزمان. مسؤولون حذروا من تراكم الأشجار الميتة وغيرها من الحطام عند السد جراء الفيضانات التي اجتاحت، خلال الآونة الأخيرة الغرب الأميركي الأوسط.

وفي مرحلة ما، انهار جزئياً هيكل دعم بجانب السد وتسببت المياه المتدفقة في نحت منحدر قريب. بعد أن طار مسؤولو مينسوتا فوق السد لمسح الأضرار، قال بوب جاكوبسون، مفوض إدارة السلامة العامة في الولاية: «نعتقد أن سد رابيدان سيستمر في الصمود.. ولكن سيكون هناك المزيد من التقييمات في المستقبل». يعد سد رابيدان، وهو سد خرساني عملاق يبلغ طوله 475 قدماً، من بقايا عصر مختلف، حيث تم الانتهاء منه في عام 1910، وهذا السد الواقع على نهر بلو إيرث يوفر الطاقة لقرابة 3000 منزل.

الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»