لم يجد جيسون ألفاندر من وسيلة سريعة داخل حديقة حيوان فيلادلفيا لتلطيف درجة الحرارة على هذه السلحفاة سوى رش الماء عليها.

السلحفاة البالغة من العمر 88 عاماً تعرضت لحرارة شديدة ضربت المنطقة مطلع الأسبوع الجاري تجاوزت 31 درجة مئوية. تعد حديقة حيوان فيلادلفيا واحدة من أفضل حدائق الحيوان في الولايات المتحدة الأميركية، وتقع وسط حديقة ساحرة تبلغ مساحتها 42 فداناً مع مسارات تصطف على جانبيها الأشجار، وتضم ما يقارب 1300 حيوان، العديد منها نادر ومهدد بالانقراض. تحتوي حديقة الحيوان على أول نظام قطار للسفر واستكشاف الحيوانات في العالم، (Zoo360)، مما يمكّن أنواعاً من الحيوانات مثل الرئيسيات والقطط الكبيرة من التحرك فوق وعبر المسارات التي يسلكها زوار الحديقة.

المساحات التفاعلية داخل حديقة حيوانات فيلادلفيا تجعل الزوار أكثر إدراكاً للتحديات التي تتعرض لها الحيوانات جراء التغير المناخي، خاصة درجات الحرارة غير المتوقعة. ارتفاع الحرارة يضر بالبشر كما الحيوانات، والأصناف التي اعتادت درجات حرارة محددة تحتاج لرعاية خاصة لحظة وقوع التقلبات المناخية. ومع ذلك، لا تزال هناك توقعات باستمرار هذه الموجات، وما يترتب عليها من مخاطر صحية.

ووفقًا لمقياس HeatRisk الصادر عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتم احتساب مستوى الخطر من صفر إلى 4 بناء على عوامل تشمل مدة ارتفاع الحرارة ومدى غرابتها في هذا الوقت من العام، والآن تعرضت مدن أميركية كثيرة لمخاطر من المستوى الـ3 ما يعتبر خطراً صحياً كبيراً.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)