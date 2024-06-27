تقدير كبير لدور جمعيات النفع العام

في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المجتمعي والإنساني، أعلنت «دائرة تنمية المجتمع» في أبوظبي عن إطلاق جوائز القطاع الثالث؛ لتكريم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، التي تؤدي دوراً محورياً في تنمية المجتمع وتعزيز الروابط الاجتماعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة لدعم القطاع الثالث، الذي يشمل الجمعيات غير الحكومية والمنظمات الخيرية والمؤسسات التطوعية.وتبدو أهمية هذا التطور في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات غير الربحية في دعم الأفراد والمجتمعات من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، والتعليمية، والصحية. كما تُعد هذه الجمعيات عنصراً أساسيّاً في دعم الرفاه الاجتماعي وتعزيز التنمية المجتمعية؛ ما يجعلها شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وهي تُعد جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي، يعزز من تلاحم المجتمع ويرسخ قيم العطاء والمبادرة. وتمثل هذه الجمعيات جسراً بين الحكومة والمجتمع، وتسهم في تقديم الخدمات الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي.

ومما لا شك فيه أن تعزيز التعاون بين جمعيات النفع العام والجهات الحكومية والقطاع الخاص يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للتنمية. هذا وتُمكِّن الشراكات الاستراتيجية الجمعيات من الوصول إلى موارد إضافية، وتبادل الخبرات، وتطوير مشروعات مشتركة تخدم المجتمع بشكل أكبر.

واستجابةً للأهمية المتزايدة لجمعيات النفع العام، اتخذت دولة الإمارات خطوات عدة لتعزيز دورها، من بينها قرار مجلس الوزراء بإعفاء تلك الجمعيات من ضريبة الشركات؛ ما يُسهم في زيادة مواردها المالية ويعزز من قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية. كما قامت وزارة تنمية المجتمع بتطبيق أنظمة إدارة ذكية لتسهيل عمليات هذه الجمعيات وزيادة كفاءتها. ووفقاً لأحدث الإحصائيات، يتجاوز عدد الجمعيات المسجلة في دولة الإمارات 283 جمعية، وهي تتنوع بين جمعيات خيرية، ومؤسسات ثقافية، ومنظمات بيئية، وجمعيات حقوقية.

وفي الواقع، فإن إطلاق «دائرة تنمية المجتمع» في أبوظبي جوائز القطاع الثالث، خطوة مهمة نحو تعزيز دور الجمعيات غير الربحية في المجتمع. وتسهم هذه الجوائز في تحسين أداء الجمعيات وزيادة تأثيرها الاجتماعي، وهي تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المجتمعي والإنساني، ولا شك أن تكريم الجهود المتميزة لمنظمات القطاع الثالث يعزز من ثقافة العطاء والتطوع، ما يُسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متلاحم ومسؤول. وتتضمَّن جوائز القطاع الثالث 4 محاور؛ هي مؤسسات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي، ومساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات، والعمل التطوُّعي. والهدف الرئيس لهذه الجوائز هو تحفيز الإبداع والابتكار وتشجيع الجمعيات على تبني أساليب وممارسات جديدة لتحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وتعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية، ما يزيد من ثقة المجتمع والداعمين، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجمعيات والحكومة والقطاع الخاص؛ لتنفيذ مشروعات وتحقيق أهداف مشتركة. ويجسد إطلاق «دائرة تنمية المجتمع» في أبوظبي جوائز القطاع الثالث التزام الدولة بتعزيز العمل المجتمعي والإنساني، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات، ما يعزز من مكانة الإمارات كواحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة والعمل الإنساني.

وتُظهر دولة الإمارات التزاماً راسخاً بتعزيز دور جمعيات النفع العام من خلال دعمها المستمر والمتنوع. ويتمثل هذا الالتزام في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تمنح الجمعيات المرونة والقدرة على النمو والتطور.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم المالي والتقني، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لتمكين هذه الجمعيات من التركيز على تحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية. هذا وتعزز الدولة ثقافة العطاء والتطوع عبر حملات التوعية والمبادرات المجتمعية، وهذا النهج الشامل يعزز من دور الجمعيات في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك ومزدهر.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.