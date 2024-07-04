طواحين الهواء على سفوح التلال خارج مدينة «ماونتن هاوس»، بولاية كاليفورنيا، التى تقع على بعد نحو 60 ميلاً شرق سان فرانسيسكو، عند سفح جبلي يفصل الوادي المركزي عن منطقة خليج سان فرانسيسكو. وأصبحت توربينات الرياح على سفوح التلال القريبة جزءاً مهماً من جهود الطاقة النظيفة في كاليفورنيا. قد يوحي اسم «ماونتن هاوس» بموقع مرتفع في الهواء البارد، لكن المدينة تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة، كتلك التي تطال بقية منطقة «سنترال فالي» في الصيف. المنطقة تقع عند قاعدة ممر ألتامونت، الذي اجتازه الركاب لعقود من الزمن للوصول إلى أماكن العمل في منطقة خليج فرانسيسكو، مروراً بتوربينات الرياح العملاقة التي تشكل جزءاً من جهود كاليفورنيا لتسخير الطاقة النظيفة. وتشهد منطقة «ماونتن هاوس» صيفاً حاراً، جعل سكان المنطقة يلغون بعض الأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها بالمناطق المفتوحة ككرة القدم والجولف والتنس، واتجه العمال نحو تغيير جدول عملهم اليومي، بحيث يبدؤون العمل في أوقات مبكرة ويتفادون أوقات الظهيرة. المنطقة تم تدشينها عام 1996 في حقل كان موقعاً لزراعة البرسيم. وفي عام 2008، أدى انخفاض قيمة المنازل خلال الأزمة المالية إلى جعل «ماونتن هاوس» منطقة جاذبة للسكان، وأصبحت أكثر تنوعاً عرقياً، ووفقًا لتعداد سكاني أجري عام 2022، تم تحديد نحو نصف سكان المدينة البالغ عددهم 25000 نسمة على أنهم أميركيون آسيويون.