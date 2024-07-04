الإمارات تتقدم العالم في الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي

الإمارات مهيأة بالفعل لأن تصبح مركزاً عالميّاً للتنظيم العملي للذكاء الاصطناعي، وأصبحت لاعباً رئيساً على الساحة العالمية في موضوعات الذكاء الاصطناعي، اعتماداً على دفع الحكومة بالجهود كافة لتحقيق إمكاناته على أرض الواقع فيما يمثِّل شهادةً تعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدُّم في موضوعات الذكاء الاصطناعي، أظهرت نتائج دراسة أجرتها أخيراً «مجموعة بوسطن الاستشارية» أن الإمارات تتقدم دول العالم في الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى وجه التحديد، يُظهر الأفراد في الإمارات تقديراً قويّاً للذكاء الاصطناعي، كتكنولوجيا تمكينية تخدم بيئات الأعمال ومختلف مناحي الحياة.

وقد شملت الدراسة نحو 21 ألف مشارك، من 21 دولة عبر ست قارات، وهدفت إلى قياس الوعي والاستخدام والمشاعر تجاه الذكاء الاصطناعي بصورة عامة، مع التركيز على مدى التعمُّق في تسخير الأفراد لتطبيقاته ضمن أعمالهم، وعلى الأخص الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل «تشات جي بي تي» أو «كو بايلوت». وكجزء من النتائج المتعلقة بدولة الإمارات، فقد كان هناك شعور إيجابي كبير لدى الأفراد تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي عكس وعياً عالياً لديهم بقيمة الحلول الذكية وإسهامها في زيادة الإنتاجية وخفض الأوقات التي تُصرف عادة على أداء المهام المختلفة.

وقد أظهر ما يقرب من 91% من الأفراد دراية كبيرة بتطبيقات الذكاء التوليدي، مع اعتماد أكثر من 34% منهم لهذه التطبيقات في مهامهم اليومية، وأعرب 67% من الموظفين في دولة الإمارات عن تقديرهم الكبير للدور الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز بيئة العمل، الأمر الذي يعكس رؤية متقدمة لهذه التكنولوجيا كأداة تخدم الابتكار والكفاءة وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف. وعلى الصعيد العالمي، فقد تبين أن نحو 80% من المشاركين في الدراسة كانوا على دراية بماهية الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تأكيد نحو 25% ممن استطلعت آراؤهم استخدامه بصورة مستمرة في أعمالهم، وكان الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً الأكثر تسخيراً لحلوله ضمن مهامهم ونشاطاتهم المختلفة.

وترى مجموعة بوسطن الاستشارية، وهي واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية في العالم، أن جهود الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومبادراتها الرائدة مثل نموذج «فالكون»، والمصمَّم لمنافسة نماذج كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، كانت من الأسباب التي أسهمت في أن تكون الدولة في طليعة دول العالم في الوعي بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وتؤكد المجموعة أن الزخم المتسارع الذي يكتسبه الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، واستعداد حكومتها لتسخير إمكاناته ضمن جميع مستويات الأعمال والعمل على تكامل حلوله مع مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية كان من الدوافع التي جعلت من يعملون في الدولة يقدرون بصورة كبيرة الذكاء الاصطناعي وينظرون إليه بإيجابية، كتكنولوجيا تمكينية تخدم تعزيز الإنتاجية وتدفع حدود الابتكار إلى مجالات جديدة غير مسبوقة.

وليس من الغرابة أن تتصدر دولة الإمارات دول العالم في الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي، فجهود الدولة في هذا المجال تأتي كأحد مسارات العمل الحكومي للانتقال من الاقتصاد القائم على النفط إلى الاقتصاد القائم على المعرفة المتقدمة، وهو الأمر الذي أشار إليه من قبل معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث أكد أن الإمارات مهيأة بالفعل لأن تصبح مركزاً عالميّاً للتنظيم العملي للذكاء الاصطناعي، وأن الدولة أصبحت لاعباً رئيساً على الساحة العالمية في موضوعات الذكاء الاصطناعي، اعتماداً على دفع الحكومة بالجهود كافة لتحقيق إمكاناته على أرض الواقع، وبما يمكن معه تسريع وتيرة التطور في مختلف القطاعات، سعياً لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية في التحول الرقمي الشامل والتنمية المستدامة، والنجاح في مواجهة تحديات المستقبل، إضافةً إلى الإسهام في تحفيز قطاعات الأعمال ورفع تنافسيتها العالمية مع تلك الموجودة في أكثر الدول تقدُّماً.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.