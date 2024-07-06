10 سنوات على تأسيس وكالة الإمارات للفضاء

وضعت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة رؤية استراتيجية متكاملة لتأسيس وكالة الإمارات للفضاء في عام 2014، وقد مثل هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز عملية التنمية المستدامة بالدولة، من بوابة استكشاف الفضاء ودعم الاستثمار في التكنولوجيا ذات الصلة لتسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي. وبدورها، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء عام 2015 استراتيجيتها الشاملة التي ترتكز على ثلاث قضايا أساسية، تشمل: تطوير قطاع الفضاء الوطني، ووضع لوائحه وسياساته، وتوجيه برامج الفضاء الوطنية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وفي عام 2016، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء إطلاق السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، التي جرى اعتمادها في 4 سبتمبر 2016 من قِبل مجلس الوزراء، وتهدف هذه السياسة إلى بناء قطاع فضائي وطني يسهم في دعم المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات المواطنة المتخصصة، وتطوير القدرات العلمية والتقنيات المتقدمة، وترسيخ ثقافة الابتكار.

كما وضعت وكالة الإمارات للفضاء قانون تنظيم قطاع الفضاء في الدولة، ضمن إطار صلاحياتها الاتحادية بتنظيم قطاع الفضاء الوطني، ويُعتبر هذا القانون الأول من نوعه في المنطقة، وهو يوفر إطارَ عملٍ تنظيميّ شاملاً لأنشطة قطاع الفضاء من خلال 55 مادة متضمنة في تسعة فصول. وقد حققت وكالة الإمارات للفضاء العديد من الإنجازات البارزة، التي ينبغي التأكيد عليها بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، ولعل أبرزها كان إطلاق مسبار الأمل عام 2020، وهو أول مسبار عربي يهبط على سطح المريخ لدراسة الطقس والمناخ على الكوكب الأحمر، وهذا المشروع لم يكن مجرد إنجاز فضائي، بل كان رمزاً للطموح والقدرة التكنولوجية الفائقة لدولة الإمارات.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت وكالة الإمارات للفضاء من إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، مما أكد مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في مجال الفضاء العالمي، كما استضافت الوكالة مؤتمرات وفعاليات دولية عدة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الفضاء، مما أسهم في بناء شبكة قوية من الشراكات الدولية للدولة في هذا المجال الحيوي.

وفي الواقع، فإن وكالة الإمارات للفضاء تولي أهمية كبيرة للشراكات الدولية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومن مظاهر ذلك توقيعها أكثر من 20 اتفاقية مع هيئات دولية رائدة في قطاع الفضاء، بما في ذلك وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء «جاكسا»، ووكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، ووكالة الفضاء الهندية.. إلخ، وقد عزز هذا التعاون تطوير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الفضاء، ومنها برنامج «الإمارات لرواد الفضاء»، وهدفه تطوير فريق وطني من رواد الفضاء.

وتضع وكالة الإمارات للفضاء دعم الشباب في قلب استراتيجيتها، حيث تعتبر تفعيل دورهم واستثمار طاقاتهم في مجال الفضاء جزءاً أساسياً من رؤيتها للتنمية المستدامة والنمو التكنولوجي، حيث أعلنت عن إنشاء «أكاديمية الفضاء الوطنية»، وهي إحدى أولى مبادرات «صندوق الفضاء الوطني»، والتي تتماشى مع رؤيتها طويلة المدى وأهدافها الاستراتيجية لتعزيز استدامة برامج الفضاء الوطنية وتعزيز تنمية رأس المال البشري.

كما تقود وكالة الإمارات للفضاء عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية والتعليمية الناجحة، تسعى من خلالها إلى تسريع ونقل المعرفة والخبرة في مجال الفضاء للموهوبين والمبدعين من الشباب المواطنين في قطاع الفضاء، مما يسهم في بناء جيل متميز من المهندسين والعلماء في مجال الفضاء، ويعزز مكانة الإمارات كقوة رائدة في التكنولوجيا الفضائية على الصعيد الدولي. وفي ظل هذه المشاريع الفضائية العملاقة، ومواصلة جهود زيادة جاذبية قطاع الفضائي الوطني للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في نمو وازدهار قطاع الفضاء الوطني باعتباره أحد قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، تسعى وكالة الإمارات للفضاء إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع، بحيث يصبح أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، ومساهماً نشطاً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتجية.