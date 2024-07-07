حدائق هاي لاين، التي خطط لها مصمم الحدائق الهولندي الشهير بيت أودولف، في نيويورك تكسر حدة التكتلات الإسمنتية والمباني وتقدم مساحة خضراء مبهجة. هذه الحدائق بات لديها شهرة عالمية، ومن خلالها يتم تقديم فصل دراسي في كيفية زراعة المناظر الطبيعية والحفاظ عليها. يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية الخامسة عشرة لافتتاح القسم الأول من تلك الحدائق التي يبلغ طولها 1.5 ميل، والتي بنيت على خط سكة حديد مرتفع على الجانب الغربي من مانهاتن. والآن، يعد التصميم الذي ابتكره «بيت أودولف» لزراعة الحدائق، جعل حدائق «هاي لاين» من أشهر الحدائق الطبيعية.

بالإضافة إلى حوالي 7 ملايين شخص يزورون حدائق هاي لاين سنوياً، فقد اجتذبت قاعدة «جماهيرية» من كائنات أخرى، تعكس حالة من التنوع البيولوجي، تشمل أنواعاً من الطيور، و33 نوعاً من النحل المحلي، وفراشات متنوعة. يُشار إلى أن «هاي لاين» كان خطَ سكة حديد للشحن تم تحويله إلى حدائق عامة في الجانب الغربي من مانهاتن، وهذه الحدائق مملوكة لمدينة نيويورك، وتتم صيانتها وإدارتها من قبل جمعية «أصدقاء هاي لاين»، التي تأسست كمنظمة غير ربحية عام 1999، وقد كافحت من أجل الحفاظ على الموقع وتحويله في وقت كان فيه معلماً تاريخياً مهدداً بالهدم، إلى حديقة عامة يستمتع بها جميع الزوار.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)