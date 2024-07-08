جنوب لبنان وإسرائيل والأمن العالمي

هل ما يحدث الآن بين إسرائيل و«حزب الله» هو انعكاس لانتقام الحزب لاغتيال القيادي العسكري محمد ناصر؟ ورد مقابل من إسرائيل في سيناريو يقع تحت بند الدبلوماسية الحركية لحزب الله؟ وإنهاك إسرائيل من جهة ومحاولة جر المنطقة إلى صراع أوسع بين الدول التي تدعم طرفي الصراع من جهة أخرى؟ وخاصة بعد أن أعلنت إسرائيل بالتعاون مع أميركا دراسة تزويد أوكرانيا بمنظومة مضادة للصواريخ وتخطي الحدود الحمراء من روسيا، وبالتالي تحريك أميركا لأساطيلها، وستمنح إسرائيل قريباً المساعدات العسكرية والأموال بعد مسرحية تجميدها مؤقتاً، وتوسيع إيران وروسيا والصين وأميركا وبريطانيا وفرنسا دائرة الصراع للمحافظة على مصالحها الاستراتيجية، ولذلك تبدي «حماس» فجأةً مرونةً بشأن بنود محددة لمواصلة المفاوضات! وإسرائيل والأخيرة تدرس انسحاب قواتها من غزة ومنطقة معبر رفح بشروط.

النزاع العالمي الحقيقي هو ما يجري تحت المحيطات وأنابيب الغاز التي تمثل عصب الحياة لكبرى الدول، والاستحواذ على تشغيل وصيانة كابلات العالم البحرية وحجم عمليات تجارية ومالية تصل إلى عشرة تريليونات من الدولارات في اليوم، وما تمثله تلك المنظومة في عالم التجسس والاستخبارات كواجهة يتصارع عليها بصورة رئيسية ثلاثة قوى عالمية كبرى، وذلك النزاع يمثل حرباً عالميةً بين الباردة والساخنة تحت البحار، وما يجري على اليابسة هو صراع لتأمين موضع قدم في ذلك الصراع، وتمهيداً لطريق الحرير الرقمي الذي تواجهه أميركا بإجراءات مماثلة للاستحواذ على سوق الكابلات، حتى تفوقت أميركا في سوق السيطرة على الاستحواذ، ولكن تبقى الصين هي المستحوذة على سوق الصيانة.

في كل الصراعات بين الكتل والتحالفات والدول هناك معطيات التمركز والموارد فوق الأرض وتحتها وما يدور في المحيطات والممرات التي تمر منها سلاسل الأمداد العالمية وتحركات الجيوش فوق السطح والكابلات البحرية وموارد الطاقة تحت السطح، والصراع بين «حزب الله» وإسرائيل وغزو إسرائيل لغزة ورفح يدخل في تلك المعادلة، وليست مسألة عقائد دينية وعسكرية فقط، والتي تعمل كغطاء للصراع الحقيقي، والذي يرتبط بكل مناحي الحياة، واستهداف البنى التحتية لأي دولة دون ضربات عسكرية تذكر، ولذلك فإن فهم الجغرافيا ودورها في كل نزاع عالمي لا يقل أهميةً عن العوامل الأخرى الحيوية، وعلى غرار مواقع الويب المظلمة أو الويب العميق، يوجد هناك جغرافيا مظلمة، ومثالاً على ذلك أهمية مصر في عالم الجغرافيا المظلمة وسوق الكابلات، حيث تحتل المركز الثاني عالمياً في سوق الاستحواذ على مسارات الكابلات العالمية، حيث يمر من خلالها 13 كابلاً بحرياً، وتعد لتنفيذ 5 آخرين. السيناريوهات والافتراضات المحتملة لربما تقودنا إلى التساؤل عن المكاسب التي صبّت في صالح القضية الفلسطينية؟ وهل ساهم حزب الله في تقدم وتطور لبنان وتأمينه من الاعتداءات الخارجية؟ وكيف أبادت الطائرات المقاتلة الأبرياء ودمرت البنية التحتية في غزة والضفة الغربية ورفح دون أن ترصد أو تعترض تلك الطائرات التي تقصف في وضح النهار!

والسؤال الأهم هو: من يخطط ويدير المواجهة في غزة وجنوب لبنان؟ وهل المقاتلين في الميدان وتحته لديهم نفس الصورة الواضحة عما يجري؟ وهل الأهداف والأوامر التي تمرّر للقيادات تصبّ في المصلحة الوطنية أم في المصلحة الإقليمية لمن يقف خلف مفهوم المقاومة الاستراتيجي وليس التشغيلي؟

فأن يقاوم شعب ويدافع عن كرامته واستقلاله هو حق مشروع وشرف لا يعادله شرف، ولكن أن تسلب الأراضي ويشرّد الملايين ويقتّل الآلاف وأن يسمى ذلك نصراً، هو استهزاء بعقول السكان والجبهة الحقيقية التي تدافع عن قضيتها!

دون أن تعرف أن قضيتها ليست الهدف، بل هناك أمرٌ آخر خفي يرتبط بالسياسة والاقتصاد والعقيدة المذهبية والتوسع والاتفاقيات بين الدول الكبرى، وهو أمر مخجل في السياق غير العاطفي، فإسرائيل توسعت واحتلت أراضي إضافية، وبنت مستوطنات أكثر وشرّدت الملايين وقتّلت الآلاف، فما دلالة الإعلان عن الانتصار وهناك هزيمة في المقابل.

*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.