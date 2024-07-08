كيف نتعامل مع أوروبا يمينية؟

يثير التحولُ الحاصل في أوروبا على ضوء صعود أحزاب أقصى اليمين أو الراديكالي في عدد متزايد من دول القارة السؤالَ حول تأثيره على العالم، وكيفية التعامل معه. ومعلوم أن التعامل مع أية ظاهرة دولية يبدأ بتشخيصها وتحديد دلالاتها. وعندما ننظر في هذا التحول الأوروبي، نجد أنه ينتج من عملية تنافس داخلي يزداد ويتوسع نطاقُه منذ مطلع القرن الجاري. وقد أصبح هذا التنافسُ أحدَ أهم عناصر الصراع الانتخابي.

ومن الطبيعي، في هذه الحالة، أن يسعى كل من المتنافسين إلى إظهار محاسنه، وتضخيم ما يعتبرها عيوباً في آخرين ينافسونه. ونظراً لأن تاريخ أقصى اليمين الأوروبي مُحَّملٌ باتجاهات ومواقف تعتبر متطرفة، وربما تبدو للبعض عنصريةً، كان من السهل بناء سردية مضادة له مفادها أنه يُمثل خطراً ليس على «القيم الأوروبية» فقط، بل على العالَم ككل. لكن الحاصل أن تأثير هذه السردية يَضعف أو يَقل مفعولُه. وهذا ما حدث بوضوح غير مسبوق في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي أُجريت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الماضي، ثم في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة في 30 من الشهر نفسه. ولأن هذا تنافس (صراع) انتخابي، فهو شأن داخلي يخص مواطني الدول التي يَحدث فيها. أما الدول الأخرى في العالَم، وبصفة خاصة بلداننا العربية التي تعنينا في المقام الأول، فلها أن تتعامل مع نتائج هذا التنافس (الصراع) حسب تأثيرها على السياسات الأوروبية تجاهها، سواء على صعيد العلاقات الثنائية، أم على مستوى القضايا التي تهمها. وعلى سبيل المثال فقد جُرِّب التعاملُ مع الحكومة الإيطالية الحالية، منذ توليها السلطة في أكتوبر 2022، وقد تبين أن سياساتها ومواقف رئيستها جيورجيا ميلوني لا تختلف في اتجاهاتها العامة، وفي كثير من تفاصيلها، عن سابقاتها من الحكومات التي شُكلت بواسطة أحزاب تُعتبر وسطيةً.

كما اتضح أن حكومة ميلوني تبدي اهتماماً ملحوظاً بتطوير العلاقات مع الدول العربية، وتطرح تصوراتٍ بعضها جديد لتعزيز التعاون معها. خذ مثلاً زيارة ميلوني الأولى إلى دولة عربية، وذلك عندما توجهت إلى دولة الإمارات في أول مارس الماضي، وأجرت محادثاتٍ مثمرةً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسفرت عن انطلاقة جديدة للعلاقات بين الدولتين، وتوقيع اتفاقات مهمة مثل إعلان النوايا بشأن الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة.كما زارت المملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي سعياً لترسيخ العلاقات الثنائية وتوسيع أطرها والارتقاء بمستوى التعاون في مجالات عدة.

وكانت سبُل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط حاضرةً في محادثاتها مع القادة في كلتا الدولتين العربيتين. ومن أهم ما يُستفاد من الزيارتين أن إيطاليا تطرح تصورات جديدة لتطوير العلاقات مع العالم العربي. وظهر ذلك أيضاً في زيارات أربع قامت بها إلى تونس خلال عام واحد لمناقشة مقاربة جديدة حول ملف الهجرة غير الشرعية. وأمكن التوصل خلال الزيارة الأخيرة، في أبريل الماضي، إلى خطة جديدة هي «خطة ما تحب» التي تقوم على بناء شراكة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير

الشرعية، وتعزيز قدرات المؤسسات التونسية، وتدعيم التعاون بين الشركات والجامعات في البلدين. وكان لحكومة ميلوني أيضاً دورٌ مهمٌ في التوصل إلى إعلان مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال زيارة رئيستها مع خمسة قادة آخرين ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة، منتصفَ مارس الماضي. وبناء على ذلك، فإن صحت الانتقادات التي تُوجَّه ضد اليمين الأوروبي المتشدد تأسيساً على تاريخه، فقد تبين من التفاعلات العربية مع الحكومة الإيطالية الراهنة أن هذا التاريخ مضى، وأن المهم هو الحاضر والمستقبل.

*مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية