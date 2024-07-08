عانى سكان كراتشي، المدينةُ الأكبر والأكثر اكتظاظاً بالسكان في باكستان، ومركزُها التجاري والمالي، من درجات حرارة عالية خلال الأيام الماضية، وسط انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ونقص ملحوظ في توفر مياه الشرب على مستوى الأحياء الفقيرة في المدينة.

كان الذهاب إلى البحر حلاً أو متنفساً بالنسبة لكثير من السكان الذين تدفقوا على شاطئ كراتشي المطلة على «بحر العرب»، هرباً من موجة الحر التي تضرب المدينة المشمسة. وعانت كراتشي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي موجةَ حر لم تعرف مثيلاً لها منذ عام 2015 الذي شهد وفاة 1200 شخص لأسباب تتعلق بالحرارة، وهو عام يعد الأكثر سخونة في تاريخ المدينة منذ بدأ تسجيل درجات الحرارة فيها أوائل القرن الماضي. ومع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع وصولاً إلى 104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية)، استمر الشعور بالأزمة، ما جعل بعض السكان يعتبرون أنه الصيف الأكثر قساوة. لكن المسؤولين الحكوميين يقولون، إن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة كان في حده الأدنى هذا العام، وإن سلطات المدينة أنشأت مراكز تبريد في مختلف أحيائها.

كما عملت عدد من منظمات المجتمع المدني على توفير بعض الراحة للسكان، من خلال إقامة خِيَّم على جانبات الطرق لتقديم رذاذ الماء المنعش، بالإضافة إلى أكواب الماء البارد. ثم جاءت أمطار الخميس الماضي لتجلب بعضَ الانتعاش إلى كراتشي بعد ما أتعبتها موجة الحر والرطوبة. وتعد كراتشي أحدث مكان يعاني موجة الحر الشديد هذا الصيف في جنوب آسيا، في ما يمثل تذكيراً بالخسائر الفادحة لظاهرة التغير المناخي التي تضرب أجزاءً واسعة من العالم. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)