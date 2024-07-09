تتصاعد وتيرة العواصف والأعاصير على نحو ملحوظ في العالم، وبالأخص في أميركا الشمالية، حيث أصبحت تمر دورياً تاركةً وراءها البيوت المدمرة والأشجار المقتلعة والطرق المهدمة وخطوط كهرباء المقطوعة.. إلخ. وفي هذه الصورة، نرى أحد المنازل المتضررة في مدينة سيرفسايد الساحلية بولاية تكساس، جراء عاصفة «بيريل» الاستوائية القوية التي انتقلت من سواحل المكسيك إلى الولايات المتحدة، مساء يوم الاثنين الماضي، وضربت بقوة، تاركة وراءها قتيلين وبعض الأضرار المادية في كل من سيرفسايد وهيوستن، لتطال بعد ذلك أجزاءَ من ولايتي أركنساس ولويزيانا. لكن الخسائر المادية الأكبر كانت في تكساس، حيث بات ملايين الناس ليلتهم من دون كهرباء، وقالت الشركة المشغلة لشبكة الطاقة إن انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لعدة أيام، لافتةً إلى أن حوالي 3 ملايين أسرة قد تأثرت بالانقطاع. ووفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير، والذي أصدر تحذيراتِه أواخر الأسبوع الماضي لأجزاء من تكساس ولويزيانا، متوقِّعاً المزيدَ من الأعاصير والفيضانات المفاجئة والرياح القوية، فقد وصل «بيريل» إلى اليابسة كإعصار من الفئة الأولى بالقرب من بلدة ماتاجوردا في تكساس، وكان محملاً برياح تصل سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يفقد قوتَه متحولاً إلى عاصفة استوائية.

ورغم تراجع شدة العاصفة بيريل، فقد توقع المرصد الأميركي أن تكمل مسارها مكتسحةً أكثر من 12 مركزاً سكانياً على طول وادي «أوهايو» ومناطق من الغرب الأوسط الأميركي. كما توقع أن تجلب بقايا العاصفة معها، مساء اليوم الأربعاء، زخات مطر في مناطق بعيدة، مثل شمال نيوجيرسي وبوسطن.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتلقى من فريقه إحاطات منتظمة بشأن إعصار «بيريل» منذ بدأ تحركه شرقاً حتى ساحل تكساس. وأشار إلى أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض على اتصال وثيق مع المسؤولين في حكومات الولايات والسلطات المحلية، وأن خفر السواحل الأميركي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، قاموا بنشر فرق الاستجابة والبحث والإنقاذ استعداداً للعواصف في كل الولايات التي يمر بها مسار العاصفة الاستوائية بيريل. وإلى ذلك، فقد قامت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتوزيع عبوات المياه ووجبات الطعام والأقمشة والمولدات الكهربائية، وفعّلت مركزَ تنسيق الاستجابة الوطني، بغية تقديم المزيد من الدعم لجهود الاستجابة المحلية، في مواجهة آنية لإعصار أو عاصفة أخرى من الأعاصير والعواصف المتتالية على البلاد. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

