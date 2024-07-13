الإمارات وتعزيز التنمية المستدامة عالمياً

في إطار اهتمامها بتعزيز الجهود الخاصة بعملية التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، تشارك دولة الإمارات في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية».

واللافت في تشكيل وفد الإمارات المشارك في هذا الحدث العالمي الكبير، هو ثقله الكمي والنوعي، إذ يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومصدر، وهيئة الهلال الأحمر، وصندوق أبوظبي للتنمية، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة. وتستمد مشاركة الدولة في هذا المنتدى أهميتَها من اعتبارات أساسية عدة، أبرزها:

- الأهمية الخاصة للمنتدى الذي يُعدُّ آلية مهمة لمتابعة تحقيق أهداف قمة التنمية المستدامة التي انعقدت في سبتمبر 2023، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بأنها «لحظة وحدة لتحويل أهداف التنمية المستدامة إلى حقيقة»، ويهدف المنتدى إلى تقييم الجهود العالمية في هذا الشأن واستشراف التحديات وابتكار الحلول لها، من خلال تبادل التجارب والخبرات، وتنسيق السياسات المتبعة لتسريع تحقيق هذه الأهداف.

- كون المنتدى فعالية سنوية محورية، إذ يُعقد منذ عام 2015، حيث تجتمع الدول لتقييم جهودها لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، واللافت في دورة المنتدى لهذا العام، هو المشاركة العالمية الكثيفة في فعالياتها، إذ يشارك فيها نحو 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية.

- دور المنتدى في بناء الزخم المطلوب لقمة المستقبل التي ستُعقد يومي 22 و23 سبتمبر 2024، وهي القمة التي تُعدُّ فرصة لإحياء النظام متعدد الأطراف وإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشهد المنتدى حزمة من الفعاليات الحيوية المخصصة للعمل بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة الحكومات المحلية والإقليمية، والأمن الغذائي والتغذية، والعمل في مجال المياه والمناخ.

- المراجعة العميقة التي ستجريها الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم العمل المناخي، وتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وعقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتستمد مشاركة الإمارات في المنتدى أهمية خاصة بالنظر إلى عوامل عدة أساسية، منها: - مشاركة وفد الدولة في جلسات عمل رئيسية وندوات متعددة، حيث يقوم بعرض تجارب الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة، والتي نجحت في الجمع بين المبادرات التنموية والبرامج التمويلية والمساعدات الإنمائية والشراكات الاستراتيجية مع الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية، كما يقوم الوفد بإبراز جهود الإمارات المتميزة في دعم تحويل الأهداف الـ17 الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى منظومة فاعلة لتنمية عالمية مستدامة في نهاية العقد الحالي.

- عقد الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين سياسيين وخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات ومجموعات العمل العالمية الداعمة للمجتمعات والدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المشاركين في فعاليات المنتدى.

والجدير بالذكر أن «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة» يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. ولطالما دعت دولة الإمارات إلى توظيف فعاليات المنتدى لتحقيق قفزات نوعية نحو أهداف التنمية المستدامة، من أجل التصدي للتأثيرات السلبية للتغير المناخي وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.