رؤية استراتيجية متكاملة لتمكين الشباب

يمثل اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يتم الاحتفال به في 15 يوليو من كل عام، فرصة للحديث عن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين شبابها، إذ أدركت الإمارات منذ تأسيسها أن سكانها الشباب ليسوا مجرد إحصائية ديموغرافية، بل هم رصيد حيوي يحمل مفتاح ازدهار الدولة، واستدامتها في المستقبل، وعن طريق العديد من المبادرات المبتكرة، والخطط الاستراتيجية، تلتزم الدولة رسالتها المتمثلة في تزويد شبابها بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق النجاح في عالم سريع التطور.

ويعود الفضل في التجربة المتميزة لدولة الإمارات في مجال تمكين الشباب إلى الرؤية الشاملة للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من سموه، نفَّذت الدولة استراتيجيات متقدمة تهدف إلى تنمية الشباب، وتُعد رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، بمنزلة مخططات تحدد أهداف الدولة طويلة المدى، وتؤكد أهمية تمكين قطاع الشباب لتفعيل مساهمته في تحقيق اقتصاد متنوِّع وقائم على المعرفة. ومن الأمور الأساسية في أجندة تمكين الشباب بدولة الإمارات التطوير المستمر لنظام التعليم، وتحديثه، وإدراكًا للدور الحاسم للتعليم في تنمية المهارات استثمرت الإمارات بكثافة في المنظومة التعليمية، وبخاصة تطوير المناهج الدراسية، تهدف مبادرات مثل «برنامج محمد بن راشد للتعلُّم الذكي» إلى دمج التكنولوجيا المتطورة في الفصول الدراسية، ما يضمن إتقان الطلاب المهارات الرقمية منذ سن مبكرة.

وإضافة إلى ذلك، أنشأت الدولة جامعات عالمية المستوى، وعقدت شراكات مع مؤسسات دولية مشهورة، لتزويد شبابها بإمكانية الوصول إلى التعليم العالي رفيع المستوى، وتعدُّ جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة نيويورك أبوظبي، أمثلة على المؤسسات التي تقدم مجموعة من البرامج المصمَّمة لتعزيز التفكير النقدي، والابتكار. كما تشجع دولة الإمارات التعلم مدى الحياة من خلال مبادرات مثل «أكاديمية دبي للمستقبل»، التي تقدم دورات وورش عمل عن التقنيات الناشئة والاتجاهات المستقبلية، وقد تم تصميم هذه البرامج لضمان بقاء القوى العاملة قادرةً على التكيف، ومستعدةً لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

ويعدُّ تعزيز روح ريادة الأعمال بين الشباب حجر الزاوية الآخر في استراتيجية تمكين الشباب في الإمارات، فقد أوجدت الدولة بيئة مواتية للشركات الناشئة والابتكار عن طريق مبادرات مثل «مسرِّعات دبي المستقبل»، و«مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)». وتوفر هذه المنصات لرواد الأعمال الشباب الإرشاد والموارد اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع. ولسدِّ الفجوة بين التعليم والتوظيف نفذت دولة الإمارات العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز الاستعداد الوظيفي، ويركز «البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب» على إكساب الشباب المهارات اللازمة للتفوق في مختلف القطاعات، وإضافةً إلى ذلك تقدم «المدرسة المهنية لشباب الإمارات» تدريباً متخصصاً في المجالات التي تشهد طلباً كبيراً عليها، بالشكل الذي يضمن إعداد الشباب لسوق العمل.

ويتجلَّى التزام دولة الإمارات بتوظيف الشباب بشكل أكبر في مبادرات مثل برنامج «نافس» الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. ومن خلال تقديم الحوافز للشركات، ودعم الشباب الباحثين عن عمل، يسعى البرنامج إلى إيجاد سوق عمل متوازنة وشاملة. ولضمان التنمية الشاملة للشباب، تعطي الإمارات الأولوية للاندماج الاجتماعي والرفاهية أيضاً، فنرى أن برامج مثل «البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية» تهدف إلى تعزيز الصحة العقلية والرفاهية بين الشباب، وعلاوة على ذلك توفر مبادراتٌ مثل «مجالس الشباب» منصات للشباب للتعبير عن آرائه، والمشاركة في عمليات صنع السياسات.

ويضمن النهج الشامل، الذي تتبعه الإمارات لتمكين قطاع الشباب، حصول جميع شرائح الشباب، ومن ضمنهم أصحاب الهمم، على فرص للنمو الشخصي والمهني، وتجسد «الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم» التزام الدولة بتوفير الدعم والموارد المخصصة للشباب من هذه الفئة. وبينما نحتفل باليوم العالمي لمهارات الشباب تقف دولة الإمارات شاهدةً على القوة التحويلية للاستثمار الاستراتيجي في تمكين الشباب، ومن خلال الإصلاحات التعليمية الشاملة، والتدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التطوير الوظيفي، والتزام الادماج الاجتماعي، تمهد الإمارات الطريق لمستقبل يكون فيه شبابها مجهزاً جيداً للقيادة والابتكار.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.