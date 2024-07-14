الهيمنة والمنافسة على «السيارات الكهربائية»

اتهامات متبادلة وتنافس محتدم بين الصين والدول الغربية بسبب صناعة السيارات الكهربائية، في وقت يهتم العالم فيه بهذه الصناعة لتقليل انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود في المركبات التقليدية، والنجاح في السباق على عوائد القطاع النامي في السنوات الأخيرة، إذ تمثل مبيعات السيارات الكهربائية 18% من السيارات المبيعة كافة بالعالم في 2023، وخلال سنوات قليلة يرجح الاعتماد عليها بشكل أكبر مع التقدم التكنولوجي لقدرات المركبات، وصداقتها للبيئة، وإسهامها في الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.

وتخشى الدول الغربية من سيطرة الصين على الصناعة، وتهديد شركات صناعة السيارات الأوروبية، ولذا لن تتحرج في اتخاذ إجراءات حمائية تضع حواجز تجارية أمام السيارات الصينية، مع تطور بكين الكبير في الصناعة، وبأسعار تقل عن تكلفة إنتاج نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة، بدعم حكومة الصين لكبريات الشركات المنتجة، وبالتالي إنتاج مركبات رخيصة قادرة على المنافسة وتصاعد المبيعات في أنحاء العالم.

وتضع الصين عينيها على المفوضية الأوروبية، المشرفة على السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، لأنها تقوض المنافسة، سواء بطلب معلومات توضيحية عن سلاسل التوريد لشركات السيارات الصينية، أو فرض رسوم على السيارات الكهربائية تصل إلى 38.1%، بعدما ارتفعت حصة السيارات الكهربائية الصينية في الاتحاد الأوروبي إلى 8%، ولاسيّما أن الفارق السعري بين المركبات الصينية والأوروبية قد يصل إلى 20%.

وأضحت صناعة السيارات الكهربائية واقعاً في دوائر الصراع الغربي-الصيني، ويبدو أنها آخذة بالاتساع لصعوبة المنافسة، والنظرة الأميركية الأوروبية للسيارة الكهربائية الصينية كتهديد اقتصادي، ولذا تحاول الدول الغربية ألا تكرر أخطاء الماضي مع المنافس الأساسي على قيادة العالم، خاصة عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وفُتحت الأبواب لتصديرها إلى أسواق أميركا وأوروبا الغربية، حتى أُغرقت بالبضائع الصينية.

المنافسة إحدى صور الصراع الاقتصادي الذي يشهده العالم، إذ باتت الصين قوة مهيمنة في السوق العالمي للسيارات الكهربائية، ونموها يمضي قدُمًا بالاستحواذ على 64% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في 2022، لكن لم تصعَد صناعة السيارات في الصين فجأة، وإنما ازدهرت في العقد الأخير، بعدما باتت الدولة الآسيوية وِجهة لشركات السيارات العالمية، ولاسيّما صناعة المركبات الكهربائية، حتى من الشركات الغربية، مثل شركة «تسلا» الأميركية، و«فولكسفاغن» الألمانية، استغلالًا لضخامة السوق المحلي، وتوفر الأيدي العاملة بتكلفة أقل.

وإلى جانب إنتاج المركبات، طورت الصين تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بتكنولوجيا قليلة التكلفة، وهي تمثل 40% من تكلفة السيارة الكهربائية، لتصبح شركة «كاتل» رائدة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية عالميّاً، وبكين المورد لليثيوم لشركات عملاقة مثل «تسلا»، أي أن صناعة السيارات الأميركية تعتمد على الصين، ومن هنا يمكن فهم أسباب بيع السيارات الكهربائية صينية الصنع في أوروبا بأسعار أقل من الأوروبية، رغم أنها ضِعف سعر السوق المحلي الصيني.

وتسيطر الصين حاليّاً على الحصة الأكبر من سوق السيارات الكهربائية العالمية، بتفوق على الولايات المتحدة وأوروبا، ويساعدها في ذلك استراتيجيات الدول الأوروبية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، ولذا كان منفَذ الشركة الصينية الأكبر «بي واي دي» إلى الأسواق الأوروبية من خلال التسعير التنافسي وإنتاج السيارات الملائمة لطبيعة الدول وللإنسان، وأصبح شرق آسيا موقعًا آخر للتنافس بين الصين والولايات المتحدة في السيارات الكهربائية، حيث تبيع الشركات الصينية ثلاثة أرباع السيارات الكهربائية، وتخطط لتأسيس مصانع في دول آسيوية.

وتتنافس الدول على تطوير تقنيات بطاريات أطول وشحن أسرع وتكلفة أقل للسيارات الكهربائية، وتهيمن الصين على الصناعة في العالم، ومع كل التحديات أمامها، ستظل قادرة على المنافسة على الريادة العالمية، ويمكن لإنشاء أسواق تصنيع داخل القارة الأوروبية المساهمة في تهدئة التوتر مع الأوروبيين، وعدم إعاقة النمو الصيني المتسارع في الصناعة، مع فتح أسواق جديدة وتقديم مزايا لدول الجنوب العالمي لاقتناء تلك السيارات، فخلال السنوات المقبلة ستتجاوز صناعة السيارات الكهربائية نصف مبيعات السيارات عالمياً.

* باحث رئيسي – نائب رئيس قطاع الاستشارات -مركز تريندز للبحوث والاستشارات.