الهانجي في «حديقة من ورق».. الثقافة تصنع الوعي بالاستدامة



= تصنيع زهور للزينة من ورق مستخلص من نبات الفرصاد الكوري

=الاحتفاء بزهرة الصحراء الصفراء كنبات بري ينمو في بيئة الإمارات

=«فن الهانجي» يصنع زهور الزينة من مصادر طبيعية مستدامة

بالمنطقة الإبداعية في جزيرة ياس، ينظم المركز الثقافي الكوري في أبوظبي معرض «حديقة من ورق: معرض فن الهانجي»، وذلك احتفالاً بعام الاستدامة 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة. فعاليات المعرض تمتد من 17 يوليو 2024، إلى الجمعة، 16 أغسطس 2024.

زهور زينة مصنوعة من ورق الهانجي





ويقدم المعرض مجموعة جميلة من الأعمال الفنية المستوحاة من الطبيعة والمصنوعة من الورق الكوري التقليدي، «الهانجي»، إضافة إلى الكولاج الورقي وعددها 10 لوحات للفنانة سو أون جين، وإبداعات الزهور المصنوعة من الهانجي من قِبل قاعة «هان جي رووم» الكورية.



نبات الفرصاد

الفكرة الأساسية لمعرض «حديقة من ورق» ترتكز على تصنيع زهور للزينة من مكونات طبيعية تتمثل في نبات الفرصاد الكوري الذي يستخرج منه الورق، وعملية تصنيع الزهور بهذه الطريقة تعتمد على مكونات من الطبيعة، وتقدم زهوراً للزينة من البيئة المحلية، خاصة الأنواع النادرة منها، المهددة بالانقراض. المعرض يحتفي بحرفة تصنيع الزهور الورقية، أو (Jihwa) من أجل التذكير بأهمية الحفاظ على جمال وقيمة الزهور البرية التقليدية المهددة بالانقراض في كوريا. إحياء الثقافة المحلية والزهور المصنعة من ورق الهانجي تدوم لفترات طويلة، وفي الوقت نفسه تحتفي بالثقافة المحلية، خاصة أن هذا النوع من الورق شاهد على تراث كوريا الغني، وجزء من ثقافتها لأكثر من 1600 عام، ويعود أصله إلى فترة الممالك الثلاث (57 قبل الميلاد - 668 م).

هذا الورق التقليدي كان يستخدم في البداية لتدوين بيانات السجلات التاريخية المدرجة الآن في «قائمة اليونسكو للتراث العالمي»، قد تطور في اللون وطرق الاستخدام.

اليوم، يتم استخدامه في مجالات متنوعة كالحرف البسيطة وورق الحائط وأغطية الأرضيات وحتى كبديل للزجاج في النوافذ والأبواب. إن الملمس الفريد للهانجي، وألوانه الجميلة، وخصائصه القوية وخفة وزنه تجعله مثالياً للفنون والحرف الحديثة. أدت شعبيته إلى تنظيم مهرجانات ثقافية منتظمة تحتفي باستخداماته في كوريا والخارج.

استدامة وثقافة

ومن بين الإبداعات التي يقدمها المعرض الزهرة الوطنية لكوريا «موغونغوا»، حيث تم تقديمها من خلال ورق الهانجي، جنباً إلى جنب مع بنات الزهر الصحراوي الأصفر من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يرمز إلى العلاقة القوية بين البلدين. يمثل هذا العمل الفني صورة مؤثرة للصداقة الدائمة والتبادل الثقافي بين كوريا والإمارات العربية المتحدة. «جي هوا» (Jihwa) حرفة تصنيع الزهور الورقية، فن كوري تقليدي لصنع الزهور من ورق الهانجي، له أهمية ثقافية كبيرة، كونه يحافظ على جمال الزهور في شكل يدوم إلى الأبد، على عكس الزهور الحقيقية التي تذبل بسرعة. تم استخدام «جي هوا» منذ العصور القديمة في كوريا في الاحتفالات الملكية والدينية وحفلات الزفاف. لا يعرض هذا الشكل الفني الحرفية الرائعة فحسب، بل يرمز أيضاً إلى الحفاظ على الجمال الطبيعي والتراث الثقافي.

«كوون يونغ هيون» المتخصصة في الأزهار الورقية.

الفن يعزز الاستدامة

«الاتحاد» التقت الفنانة الكورية «كوون يونغ هيون» والمتخصصة في الأزهار الورقية، وأكدت أن معرض «حديقة من ورق»، الذي ينظمه المركز الثقافي الكوري نموذج للفن المستوحى من الطبيعة، مثل فن «هانجي»، بما يؤكد أن الفنون قادرة على أن تكون أداةً لتعزيز الاستدامة والوعي البيئي. وأشارت «هيون» إلى أن الهدف من حرفة تصنيع الزهور الورقية Jihwa هو الحفاظ على جمال وقيمة الزهور البرية التقليدية المهددة بالانقراض في كوريا، وقالت: «بسبب التحديات البيئية، تختفي هذه الزهور من أرضنا. ومن خلال فننا، نأمل في لفت الانتباه إلى هذه المشاكل البيئية وتشجيع الجهود لحماية تراثنا الطبيعي». وأوضحت «هيون» أن هانجي، الورقة الكورية التقليدية، أداة رائعة تسمح لنا بالتعبير عن تفاصيل كل زهرة بطريقة طبيعية وسلسة، وتجعلنا نشعر بجمال الطبيعة.

إحياء التراث الثقافي

«هيون» أكدت أن معرض «حديقة من ورق» الذي يتفاعل من 17 يوليو 2024، إلى الجمعة 16 أغسطس 2024، يتضمن ورش عمل مع الطلاب والشباب، لتدريبهم على طريقة تصنيع زهور الزينة، والبرية، مما يضمن أن الجيل القادم يقدر ويحافظ على تراثنا الثقافي والطبيعي. ولفتت «هيون» الانتباه إلى تركيز المعرض على الزهور البرية النادرة والمهددة بالانقراض مثل Diamond bluebell وStarflower.

وأضافت: كانت هذه الزهور شائعة في حدائق القرية، وهي الآن نادرة بسبب تغير المناخ وتداعيات التوسع الحضري. وأوضحت الفنانة الكورية أن المعرض يحتفي بشيء مميز من الطبيعة في الإمارات العربية المتحدة: زهرة الصحراء الصفراء، فمن خلال عرض هذه الزهرة هنا، يسعى المركز الثقافي الكوري إلى زيادة الوعي بوجود هذا النوع من النباتات وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ ليس فقط على الجمال الطبيعي لكوريا، ولكن أيضاً على سمات الطبيعة في الإمارات العربية المتحدة.

ندى كيم مديرة الدورات التعليمية واللغة بالمركز الثقافي الكوري.





«الهانجي» في عام الاستدامة

وأكدت ندى كيم، مديرة الدورات التعليمية واللغة بالمركز الثقافي الكوري بأبوظبي، أن معرض «حديقة من ورق» خلال عام الاستدامة 2024 في الإمارات يقدم «فن الهانجي»، والذي يقوم على تصنيع زهور الزينة من مصادر طبيعية مستدامة وخاصة نبات الفرصاد البري في كوريا. وأضافت «كيم» أن المعرض يقدم عالم الهانجي، الورقي الكوري التقليدي، من خلال مجموعة من الأعمال الفنية الجميلة المستوحاة من الطبيعة. لدينا بعض أعمال الكولاج الورقية المذهلة للفنانة الموهوبة سو أون جين، بالإضافة إلى بعض أزهار الهانجي الرائعة من قاعة «هانجي روم». الهانجي والثقافة الكورية وحسب «كيم»، يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على العلاقة القوية بين كوريا والإمارات.

لوحة مصنوعة من «الهانجي» بمعرض (حديقة من ورق).

وقالت «كيم»: «القطعة المميزة في معرضنا هي العمل الفني الذي يضم زهرة كوريا وزهر الصحراء الأصفر، التي تمثل الإمارات. هاتان الزهرتان ترمزان لجذور الصداقة والتبادل الثقافي بين بلدينا». وأكدت «كيم» أنه لطالما كان الهانجي جزءاً من الثقافة الكورية لآلاف السنين لأنه متين للغاية. لقد تم استخدامه في صناعة الأثاث والدروع الواقية، ويمكن له الصمود في وجه الزمن. أما في وقتنا الحالي، فيعتبر المفضل لدى الحرفيين الذين يرغبون في الحفاظ على الجمال الطبيعي للبيئة. ولدى «كيم» قناعة بأن عرض هذه القطع الرائعة يهدف إلى أجل تعزيز الوعي حول بيئتنا الطبيعية وجمال النباتات الكورية والإماراتية الأصيلة.