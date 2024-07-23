«الديمقراطيون» ومحاذير التخلي عن كامالا هاريس

كان من الواضح إلى حد ما، خلال أسابيع طويلة من القلق بشأن عمر الرئيس بايدن وقدرته على الفوز، أن هناك مصدر قلق آخر: قدرة نائبة الرئيس كامالا هاريس على أن تحل محله. في بعض الأحيان كان يقال هذا بصوت عالٍ. وفي أحيان أخرى، كان لا يتم الإفصاح بذلك. ولكن كان الأمر واضحاً دائماً في الطرق التي كان يروج بها بعض الناس لانتخابات تمهيدية مؤقتة في أغسطس مع ذكر نائبة الرئيس بشكل ضئيل أو معدوم. هذا السيناريو يعني أن الشخص الذي تم اختياره على وجه التحديد ليحل محل بايدن في حالة الطوارئ يمكن إقصاؤه لإنشاء بطاقة اقتراع جديدة تماماً. وهنا يجب الإشارة إلى شيء يجب أن يكون واضحاً: أن الحزب «الديمقراطي»، الذي يعتمد على النساء السود، باعتبارهن الناخبات الأكثر موثوقية، سيقلل من تقدير كيفية رد فعلهن إذا تم إظهار مثل هذا التجاهل تجاه أول نائبة رئيس سوداء. لا أعرف كيف سيحاول «الديمقراطيون» تفسير هذه الخطوة المفاجئة، لكن الأمر سيتطلب جهداً غير عادي لتخفيف الألم والغضب الذي سيشعر به الكثير من الناخبين السود بشكل مبرر.

كان ينبغي أن تتم تسوية هذه المسألة قبل سنوات، عندما اختار بايدن هاريس لتكون نائبة له - وصوتت أغلبية الأميركيين لانتخابهما كفريق واحد.

نعم، في السنة الأولى وجدت هاريس صعوبة في العثور على صوتها ومكانتها والفريق الذي يدعم قيادتها بشكل أفضل. ولكن من الواضح أن هاريس وجدت طريقها، خاصة منذ قرار المحكمة العليا في دوبس في عام 2022، حيث جابت البلاد مروجة للآثار الطويلة الأجل لهذا الحكم. كما صمدت في الأسابيع التي تلت أداء بايدن المثير للقلق في المناظرة الشهر الماضي. إنها تعلم أنها كانت في دائرة الضوء، وتقوم بهدوء بتجربة الأداء لوظيفة كان رئيسها، حتى يوم الأحد الماضي، مصمما على التمسك بها. دعونا نعترف فقط أن التعامل مع هذا الوضع العصيب لم يكن سهلاً. يشعر النقاد وجيوش القنوات الإخبارية بالإثارة بسبب احتمال إجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة من شأنها أن تؤدي الآن إلى زيادة معدلات التقييم. ويزعم «الديمقراطيون»، الذين يضغطون من أجل إجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة، بأن السباق سيعزز مشاركة الناخبين بعد تأييد جو بايدن لكامالا هاريس يوم الأحد الماضي.

لكن الوقت قد حان للتوقف عن التقليل من شأن ما يمكن أن تفعله هاريس لحزب يمر بمأزق، وذلك بفضل هذه الدراما الشكسبيرية الطويلة حول مدى قدرة بايدن. فهي تتمتع بدعم قوي بين «الديمقراطيين»، وقد تعاملت مع القضايا الخارجية والمحلية بطريقة لا يستطيعها إلا القليل بسبب مكانتها الفريدة، ناهيك عن إطلاعها يومياً على الإحاطات السرية وخبرتها في العمل في اللجان الرئيسية بمجلس الشيوخ. العديد من الأمور التي كانت ذات يوم نقاط انتقاد أصبحت الآن نقاط إيجابية.

فقد وصف بعض التقدميين هاريس بأنها «شرطية» بسبب خلفيتها كمدعية عامة. لكنها كانت المدعية العامة للولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وفي هذه المباراة الرئاسية، يمكن للمدعي أن يستخدم مهارات خاصة في مواجهة مجرم لا يزال يواجه جبلاً من التهم القانونية ويدعمه جيش من المحافظين الذين يريدون تقويض أو محو حقوقنا الدستورية. أما الانتقادات الموجهة إلى ضحكتها السهلة - وحتى ابتسامتها - فهي مادة للسخرية، ومع ذلك فإن المرشح الشاب الذي يجلب السعادة والمرح إلى مسار الحملة الانتخابية، بينما يتناول القضايا الثقيلة سيجذب الناخبين الذين يتوقون إلى التفاؤل بعد فترة طويلة من الاضطراب.

كما أن خلفيتها متعددة الثقافات وزواجها يتيح لها بناء سرد حول التغيير أثناء مواجهة المعارضين الذين من شأن رسائلهم السياسية الرجعية التي تحمل شعار «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى (ماجا)» أن تعيد أميركا إلى الوراء. أعلم أن بعض الناس سيقولون إنني أزعم أن نائبة الرئيس السوداء يجب أن تحصل على المنصب تلقائيا لتجنب إزعاج الناخبين الملونين. اسمحوا لي أن أضع ذلك في نصابه الصحيح: إن الإهانة المتصورة ليست سوى عامل واحد. ينبغي لنائبة الرئيس التي أدت أداءً رائعاً أن تحظى باهتمام كبير لهذا المنصب؛ لأن الإقدام في حالة الطوارئ هو الجزء الأساسي من الوظيفة.

والعديد من الأشخاص الذين من المحتمل أن يشعروا بالإهانة إذا تم تجاوزها، لديهم حدس عميق بأن الرجل الأبيض لن يتم رفضه بسهولة. في الوقت الذي تعتبر فيه الحقوق الإنجابية قضية محورية بالنسبة للناخبات، فإن احتمال معاملة هاريس بتجاهل يبدو متهوراً بشكل خاص. إن الشكوك حول قدرة نائبة الرئيس على الصعود إلى المناصب العليا تمس جرحاً عميقاً داخل العديد من النساء الأميركيات اللاتي يتعين عليهن العمل بجهد مضاعف والحصول على اعتمادات زائدة قبل حتى أن يتم التفكير في دور يمكنهن التعامل معه بوضوح. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل النساء يتفوقن في مقاييس الإنجاز في الكلية، ومع ذلك فإن تمثيلهن ناقص للغاية في القيادة العليا للشركات.

تدير النساء في منصب المدير التنفيذي بالكاد 10% من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500. وهذا هو السبب الذي يجعل الناس يتجاهلون في كثير من الأحيان السيرة الذاتية اللامعة والخبرة الهائلة لطرح أسئلة حول ما إذا كانت المرأة مناسبة حقا أم لا.

ولهذا السبب يُخفي الكثير من الناس ذعرهم العنيد بشأن سلطة المرأة من خلال التساؤل عما إذا كان الآخرون سيقبلون وجود امرأة في وظيفة عليا. فهل سيقبلها الناخبون؟ لا تنس أن الناس (بما في ذلك الكثير من الناخبين ذوي الأصول الأفريقية) طرحوا في البداية نفس السؤال حول باراك أوباما. ونعم، طرح الناخبون هذا السؤال حول هيلاري كلينتون أيضاً.

لكن دعونا نتذكر أيضاً أنه منذ وقت ليس ببعيد، كان الناس يتساءلون عما إذا كانت المرأة قادرة على التعامل مع بطاقة الائتمان الخاصة بها أو أن تحظى بالثقة في التصويت. إذا اختار «الديمقراطيون» إجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة، آمل أن يكون لديهم بعض الرسائل القوية لشرح سبب انحرافهم عن بروتوكول تداول السلطة. وبخلاف ذلك، فإنهم لا يقللون من شأن هاريس فحسب، بل يقللون أيضاً من أهمية كتلة التصويت التي تحمل مفتاح فوزهم.

ميشيل إل. نوريس*

*كاتبة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكشن»

