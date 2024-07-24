الموازنات الخليجية والأوضاع الاقتصادية

مع استكمال إعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن موازناتها السنوية للعام الجاري 2024، فانه يمكن تحديد ملامح التطورات الاقتصادية القادمة ومعدلات النمو التي ستجد لها انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والمالية والتنموية بدول المجلس.

ومع أن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية مضطربة في العالم نتيجة للعديد من العوامل والصراعات والحروب، إلا أن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون تتسم بالايجابية وتشير إلى سنة أخرى من تحقيق معدلات نمو جيدة وموازنات قوية تعكس استقرار الأوضاع المالية بشكل عام، حيث يمكن إيضاح ذلك من خلال تحليل بيانات الموازنات السنوية وفق التسلسل التالي.

ففي دولة الإمارات صدرت الميزانية اتحادية بحجم انفاق 17.4 مليار دولار وبإيرادات إجمالية 17.9 مليار دولار، مما يعني تمتع الميزانية بفائض بحجم نصف مليار دولار، وهو ما يعبر عن التوازن المالي المرن، علما، بأن الموازنة الاتحادية، تختص بالإنفاق الاتحادي فقط، أما في حالة إضافة موازنات الحكومات المحلية، فان حجم الإنفاق والإيرادات ستتضاعف لتعكس الحجم الحقيقي المتنامي لهذه المؤشرات والتي تضع اقتصاد الدولة في المرتبة الثانية خليجياً وعربياً.

وفي مملكة البحرين صدرت ميزانية بحجم إنفاق قدره 9.57 مليار دولار وإيرادات 9.23 مليار دولار، مما يعني وجود عجز بمبلغ 0.34 مليار دولار، إلا أن تطوراً إيجابياً حدث، مقارنة بميزانية عام 2023، يتعلق بتقلص حجم العجز الذي بلغ 0.520 مليار دولار العام الماضي.

أما في المملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عن ميزانية متنامية بحجم إنفاق 334 مليار دولار وبإيرادات 312.5 مليار دولار وبعجز قدر بـ 21.5 مليار دولار، حيث يتوقع أن يوجه الإنفاق بصورة أساسية إلى البرامج والمشاريع التنموية التي تدعم النمو المستدام وفق وزارة المالية، خصوصاً وأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات غير النفطية.

وفي سلطنة عُمان ارتفع الإنفاق بموازنتها السنوية بنسبة 2.6% ليصل إلى 30.2 مليار دولار، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.5% لتبلغ 28.5 مليار دولار وتسجيل عجز متواضع بحجم 1.7 مليار دولار، مما يعني أن العجز يشكل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي، اذ يتيح ذلك مجالات لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية. وأصدرت دولة قطر موازنتها السنوية بارتفاع في الإنفاق بنسبة 1% ليصل إلى 53.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 53.9 مليار دولار بفائض قدره 0.3 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 11.4% حيث يتوقع استمرار معدلات النمو الجيدة وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.

وفي دولة الكويت التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة خليجياً، فان معدل الإنفاق ارتفع هذا العام بنسبة 12%، مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 82.5 مليار دولار، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 18% إلى 77.3 مليار دولار لتسجل عجزاً بمبلغ 5.2 مليار دولار. وبذلك سيصل إجمالي الإنفاق في الموازنات الخليجي مجتمعة للعام الحالي 527.27 مليار دولار، مقابل إجمالي إيرادات تبلغ 499.33 مليار دولار وبعجز يصل إلى 27.94 مليلر دولار، إلا أنه من الأهمية بمكان ان تتم الإشارة إلى وجود إمكانيات قوية، أما إلى تقلص هذا العجز بنسبة كبيرة أو تحوله إلى فائض، على اعتبار أن معظم دول المجلس وضعت رقما متواضعا لمتوسط سعر برميل النفط عند 60 دولارا للبرميل، إلا أن هذا المتوسط يتوقع أن يصل إلى 84 دولاراً للبرميل للعام الحالي وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو وضع مشابهة للعام الماضي والذي اشرنا إليه في حينه خلال تحليل موازنات 2023، حيث وضعت الموازنات الخليجية على أساس متوسط سعر 55 دولاراً للبرميل، إلا أن هذا المتوسط بلغ 83 دولاراً للبرميل وفق نفس المصدر السابق وهو ما أدى إلى تقلص العجز في بعض الدول وتحوله إلى فائض في دول أخرى. وبالنتيجة، فإن اقتصادات دول المجلس ينتظرها عام آخر من النمو الذي سيتراوح بين 2.5-4%، مما يتيح تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية وتجذير تنوع مصادر الدخل، وبالأخص غير النفطية والحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة، مما يعزز الاستقرار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام بدول مجلس التعاون.

مستشار وخبير اقتصادي