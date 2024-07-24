رجل وحفيده يملآن الخزانات والزجاجات بالمياه من نافورة في أغريجنتو، بمدينة صقلية، الإيطالية، مشهد يوحي بندرة غير معهودة في المياه بتلك المنطقة من جنوب أوروبا. مناطق بجنوب إيطاليا وبلدان أخرى في المنطقة تتعرض لواحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود.

وتشهد أجزاء من جنوب إيطاليا ومناطق البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى، بما في ذلك اليونان وجنوب شرق إسبانيا، واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود. ويقول الخبراء إن الأمر مدمر بشكل خاص، لأن قلة هطول الأمطار تفاقمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ. وفي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، يشير صامويل سوموت، الباحث بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في فرنسا، Météo-France، إن موجات الجفاف القاسية المتزايدة في البحر الأبيض المتوسط ​​تهدد بالتصحر في المستقبل. ويحذر لويجي باسوتي، مدير دائرة الأرصاد الجوية في صقلية للزراعة، من أن ارتفاع درجات الحرارة يعني أن الحيوانات والنباتات باتت أكثر عطشاً بينما تتبخر البحيرات والأحواض بشكل أسرع، وتشير تقديرات إلى أن مزارع صقلية فقدت هذا العام أكثر من 50% من محصول القمح، وفي المنطقة الجنوبية من بوليا، انخفض إنتاج العسل بنسبة 60% بسبب الجفاف الشديد الذي لم تتمكن العديد من النباتات من الإزهار، ومن ثم ندرة في غذاء النحل، من المتوقع أن ينخفض ​​محصول الزيتون إلى النصف بسبب الجفاف.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)