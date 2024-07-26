هل أخذ المهاجرون وظائفنا؟

عشية انتخابات 2020، قال دونالد ترامب للناخبين، في منشور على المنصة المعروفة آنذاك باسم تويتر، إن «هذه الانتخابات هي خيار بين تعافي ترامب أو كساد بايدن». ليس تماماً.

منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، حصلت الولايات المتحدة على 15.7 مليون وظيفة. ومع ذلك، يرفض ترامب الأخبار الجيدة بشأن التوظيف، مدعياً أن كل الوظائف الجديدة تذهب إلى المهاجرين غير الشرعيين. وفي عمود حديث تناولت ادعائه الإضافي بأن الهجرة كان لها تأثير مدمر على العمال السود. (غير صحيح). ولكن الصحيح هو أن قدراً كبيراً من النمو الأخير في تشغيل العمالة شمل المهاجرين. ولكن هل تأتي مكاسبهم الوظيفية على حساب السكان الأصليين؟ لا، ولكن كيف نعرف ذلك؟ وكيف ينبغي لنا أن نفكر في تأثير الهجرة الأخيرة على الوظائف؟ وقبل استعراض الأرقام، هناك ثلاثة أمور يجب مراعاتها.

أولاً، في حين أن لدينا تقديرات شهرية لتشغيل العمالة تميز بين العمال المولودين في الولايات المتحدة والعمال المولودين في الخارج (رغم أنها لا تفصل أولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني)، فإن هذه الأرقام لا يتم تعديلها وفقاً للتغير الموسمي. وبدلاً من محاولة إجراء التعديل الموسمي الخاص بي، سأستخدم فقط متوسطات 12 شهراً، وهي جيدة بما يكفي للأغراض الحالية. ثانياً، يعتقد العديد من الخبراء أن الأرقام القياسية، استناداً إلى المسح السكاني الحالي، تقلل من تقدير الارتفاع الأخير في الهجرة. سأشير إلى أين يحدث هذا فرقاً، لكنه لا يغير الصورة العامة.

وأخيراً، عندما تنظر إلى نمو الوظائف الأخير، فمن المهم ما تختاره كنقطة انطلاق لك، لقد ورث بايدن اقتصاداً لا يزال يعاني من الكساد بسبب تأثيرات كوفيد-19، وعكس بعض نمو الوظائف في عهده التعافي من تلك الحالة من الكساد. يمكن القول، إنه من المنطقي مقارنة الاقتصاد الحالي بالاقتصاد عشية فيروس كورونا. سأفعل ذلك في كلا الاتجاهين، بالنظر إلى نمو الوظائف منذ عام 2020 ونمو الوظائف منذ عام ما قبل الوباء 2019. منذ عام 2020، حدثت زيادات كبيرة في توظيف العمال المحليين والأجانب، لكن قدراً كبيراً من ذلك كان يعكس التعافي من الركود بسبب الوباء.

وبالمقارنة مع اقتصاد ما قبل الوباء، كانت المكاسب الوظيفية أقل بكثير، خاصة بالنسبة للمواطنين المولودين في البلاد. لذا فإن المهاجرين يمثلون معظم نمو الوظائف - ربما أكثر مما يشير إليه الرسم البياني، إذا تم التقليل من أهمية الهجرة - ولكن ليس كل النمو. لكن السؤال هو ما إذا كانت الوظائف التي شغلها المهاجرون كانت ستذهب إلى العمال المولودين في البلاد لو كانت الهجرة أقل. حسناً، إذا كان المهاجرون يستولون على وظائفنا، كنا نتوقع أن نرى ارتفاعاً حاداً في البطالة بين السكان الأصليين، نحن لا نرى ذلك، إذ يقترب معدل البطالة بين العمال المحليين من أدنى مستوى تاريخي.

لكن بعض المناهضين للمهاجرين يزعمون أن البطالة منخفضة فقط، لأن المهاجرين دفعوا الأميركيين المولودين في الولايات المتحدة بالكامل إلى الخروج من قوة العمل، يتم اعتبارك عاطلاً عن العمل فقط إذا كنت تبحث بشكل فعال عن وظيفة. في الواقع، انخفضت حصة البالغين المولودين في البلاد في القوى العاملة - العاملين أو العاطلين عن العمل - بشكل طفيف منذ عام 2019. لكن هذا كان متوقعاً، ليس بسبب الهجرة، بل نتيجة لشيخوخة السكان الأصليين. كانت توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس، التي نُشرت في يناير 2020 - عندما لم يكن أحد يعلم أن الوباء أو زيادة الهجرة قادمة - قد تنبأت بالفعل بانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة مع تقاعد جيل طفرة المواليد (المولودين أثناء الفترة الديموغرافية لطفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964). لذا فإن الركود الذي حدث في وقت قريب في تشغيل العمالة المحلية لا يشكل مشكلة على جانب الطلب، حيث لا يعمل الناس لأنهم لا يستطيعون العثور على وظائف. إنه بدلاً من ذلك مسألة جانب العرض، حيث لا يعمل الناس لأنهم وصلوا إلى سن التقاعد. لقد تمكنا من تحقيق زيادات كبيرة في إجمالي تشغيل العمالة فقط لأن المهاجرين في سن العمل يأتون إلى أميركا. إذا لم يكن لدينا المهاجرون، فلن يكون لدينا وظائف.

ماذا عن تأثير الهجرة على الأجور؟ قبل بضعة عقود من الزمن، كان العديد من الاقتصاديين، وأنا منهم، يعتقدون أن المهاجرين الحاصلين على مستويات منخفضة من التعليم الرسمي كانوا في الواقع يتنافسون مع العمال المولودين في البلاد والذين يفتقرون أيضاً إلى الشهادات العلمية.

لكن أغلب خبراء اقتصاد العمل يعتقدون الآن أن المهاجرين لا يخوضون قدراً كبيراً من المنافسة المباشرة مع العمال المحليين، فهم يجلبون مهارات مختلفة ويأخذون وظائف مختلفة. وكانت الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع معدلات الهجرة، أيضاً عصراً من النمو الاستثنائي في أجور الأشخاص الأقل أجراً. لذا فإن أياً من هذه الادعاءات السلبية حول التأثيرات المترتبة على الهجرة لا تصمد.

لكن هل هناك آثار إيجابية مهمة؟ هناك حجة جيدة، وإن لم تكن قوية، مفادها أن الهجرة ساعدت في الحد من التضخم في السنوات الأخيرة. وكما لاحظ مؤخراً جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن الهجرة تكون محايدة إلى حد ما في تأثيرها على التضخم: فالمهاجرون يساعدون على زيادة العرض، ولكنهم يساهمون أيضاً في الطلب. ولكن في أعقاب الجائحة، أدت المبالغ الضخمة التي تم إنفاقها على المساعدات إلى زيادة الطلب، وكان استيعاب هذه الزيادة في الطلب أسهل من دون تضخم مستدام لأن الهجرة جعلت من الممكن تحقيق نمو سريع في تشغيل العمالة.

وعلى المدى الطويل، فإن أكثر ما يهم هو الجانب المالي. يميل المهاجرون البالغون إلى أن يكونوا في سن العمل، مما يعني أنهم سيقضون سنوات في دفع الضرائب قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، اللذين يشكلان جزءاً كبيراً من الإنفاق الفيدرالي.

ورغم أن هذه النقطة قاسية بعض الشيء، فإن المهاجرين غير الشرعيين مفيدون بشكل خاص للميزانية، لأنهم يدفعون ضرائب الرواتب (التي يجمعها أصحاب العمل) دون أن يكونوا مؤهلين للحصول على فوائد مستقبلية. لذلك، لا يأخذ المهاجرون وظائفنا. كل ما يحدث في الاقتصاد يضر بشخص ما: لا شك أن هناك بعض الأماكن حيث أدى المهاجرون إلى ارتفاع تكاليف السكن، أو حيث واجه الأميركيون المولودون في الولايات المتحدة أو المهاجرون الشرعيون منافسة متزايدة على الوظائف. لكن القصص المخيفة لا تتطابق مع الحقائق.

*أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»