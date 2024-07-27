مُسرِّعات التخلص من البيروقراطية

تواصل دولة الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج الرامية إلى رفع جودة الخدمات والإجراءات المقدَّمة في جميع قطاعات الدولة، وضمان تقديمها بكفاءة وسرعة عالية، بما يسهم في دفع عجلة تقدُّم هذه القطاعات وريادتها التنافسية، وهو ما ينقلنا للحديث عن مفهوم «تصفير البيروقراطية» الذي يرمي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية غير الضرورية، والتخلص من العقبات، والتركيز على تحسين الكفاءة العالية، مع سرعة وسلاسة الإجراءات وعملية اتخاذ القرار.

ويمثل تسهيل الإجراءات وتطويرها غايةً أساسية في مستهدفات حكومة دولة الإمارات، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد أكد «أن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، وأن المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية في الدولة هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات».

وقد أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مؤخراً، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شملت منهجيتي عمل، تركز الأولى على «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة» عبر معالجة 4 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية، فيما تركز الثانية على «تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً» عبر معالجة 8 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية. إن ظهور البيروقراطية في القطاعات الخدمية والإنتاجية قد ينشأ نتيجةَ عوامل عدة، مثل غياب الاتصال الفعال، وعدم تبادل الأفكار والخبرات بين المؤسسات وفِرق العمل، ما يسبب عدم القدرة على تقديم الخدمات في الوقت المطلوب، وبالتالي هدر وقت المتعاملين والإنتاجية على حد سواء، وعليه فإن تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات، ومراجعة آليات سير العمل، وتفويض الصلاحيات.. عوامل أساسية لاختزال الإجراءات وتبسيطها والوصول إلى «تصفير البيروقراطية». ومن أمثلة التحديات التي تعالجها منهجية «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة» موضوع «النقل السياحي بين إمارات الدولة»، و«تصاريح النقل البري المحلية».. وغيرها من الموضوعات، وهي تُعالَج عبر تطوير حلول تتعلق بالترخيص والرسوم والإجراءات المتبعة بين الجهات المحلية.

أما منهجية «تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً فتعالج موضوعات وتحدّيات منها «تصميم رحلة المستثمر الصناعي»، و«الرخص التشغيلية لمنشآت النقل البري»، و«تسجيل الشركات التجارية في السجل الضريبي».. وغيرها من الأمثلة، وذلك عبر اختصار وتبسيط عدد من الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.

إن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات في نوفمبر عام 2023، شكَّل إضافة نوعية، ضمن مرحلة جديدة للعمل الحكومي، تهدف إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في الدولة. وقد تم إرساء 3 مراحل لهذا البرنامج ليعمل من خلالها على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية، لإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال اعتماد هذه المستهدفات كتحديات يتم تطوير الحلول الخاصة بها.

وقد بادرت معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى إطلاق مبادرات نوعية تستهدف التخلص من البيروقراطية، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يقوم به فريق تصفير البيروقراطية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من تطوير للإجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعي في الدولة، بغية تعزيز كفاءة وفعالية وسرعة تقديم الخدمات، بما يصب في النهاية في صالح الارتقاء بمستوى تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، وغيره الكثير من الأمثلة على البرامج التي تنفذها وزارات ومؤسسات الدولة.

إن مبادرة دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وما سبقها من مبادرات حيوية وخطوات استباقية كثيرة رامية إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية، دليل على التقدم المستمر الذي تحققه الدولة في مجال رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز تنافسيته على الساحتين الإقليمية والدولية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.