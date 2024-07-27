اللحاق بركب التعلُّم الرقمي

يزدهر الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، وقد بدأ يحقق قفزات مذهلة ومنجزات رائعة في مجال حوسبة اللغة، أي إنشاء برمجيات تستوعب اللغة فهماً واستخداماً، وذلك منذ برامج «وورد» للكتابة ومدققها اللغوي الإلكتروني الذي يشير إلى الأخطاء وينبّه الكاتب لتصحيحها، وصولاً إلى روبوتات الدردشة وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي هذه الصورة من داخل مقر شركة Lelapa AI في جوهانسبرغ، يظهر بعض موظفي الشركة التي تعمل على تطوير أبحاث ذات أساس اجتماعي لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للغات الأفريقية، وتحاول التغلب على بعض المشكلات الناشئة من كون نماذج اللغة في التكنولوجيا الذكية مدربة في المقام الأول باللغة الإنجليزية، مما يترك العديد من المتحدثين بلغات أخرى خارج دائرة الإسهام في ثورة الذكاء الاصطناعي.

لقد انطلقت ثورة الذكاء الاصطناعي من الغرب، مما جعل الخبراء المختصين في هذا المجال يخشون أن تؤدي فجوة اللغة إلى تفاقم عدم المساواة التكنولوجية، ومن ثم بقاء العديد من المناطق والمجتمعات وراء الركب بفارق كبير. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن تأخير الوصول إلى التكنولوجيا الجيدة، حتى ولو لبضع سنوات فقط، يمكن أن يؤدي إلى بضعة عقود من التأخر الاقتصادي. وكثيراً ما تخطئ أدوات الذكاء الاصطناعي في الحقائق والأصوات والنطق عند التعامل مع بعض اللغات، ويرجع ذلك إلى أنها لغات «منخفضة الموارد» وفقاً لمعايير الذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه لا توجد مجموعات بيانات ومحتوى كافيين متاحين عبر شبكة الإنترنت لنموذج الذكاء الاصطناعي كي يتعلّم منها. ويتحدث عشرات ومئات الملايين من الناس في أنحاء العالم باللغات «منخفضة الموارد»، لكنها تنتج بيانات رقمية أقل، لأن تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمشاركة عبر الإنترنت يتركز في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وللتغلب على هذه المشكلة، تعمل المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المدنية والجهود التطوعية على اللحاق بالركب بغية بناء الموارد للمتحدثين بلغات غير ممثلة بشكل جيد في المشهد الرقمي. وتعد شركة Lelapa AI، ومقرها جوهانسبرغ، واحدة من هذه الشركات التي تقود الجهود في القارة الأفريقية على الخصوص. ورغم أنها شركة ناشئة، فإنها تعمل على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات للأشخاص والشركات في أفريقيا.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)