اقتصادنا الوطني يحقق المزيد من النمو المزدهر

في عالم يكابد تحديات اقتصادية متشابكة ومتعددة الأبعاد وتعاني دوله وأقاليمه قيوداً متزايدة على النمو، أسهمت السياسات الرشيدة والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تجاوز الاقتصاد الوطني أزمةً تلو الأخرى من تلك التي أفرزها الاقتصاد العالمي على مدار السنوات الأربع الماضية. فبعدما تعافى اقتصادنا سريعاً من تداعيات جائحة كورونا وأزمة التضخم العالمي مع تحقيق نمو نسبته 3.6% عام 2023، أتت توقعات المصرف المركزي لتؤكد أن عام 2024 سيحلق بالنمو الاقتصادي لآفاق واسعة تصل به لمعدل 4%. وبينما أشار التقرير الفصلي ربع السنوي للمصرف إلى أن ازدهار النمو خلال العام الجاري 2024 أتى مدفوعاً بتحسن قدرات الإنتاج والتصدير لقطاع النفط، فقد واكب ذلك تحسُّن مطّرد في مقومات التنويع لباقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

ومن أبرز المؤشرات الدالة على ذلك ما أكده التقرير أيضاً من أن نمو الاقتصاد غير النفطي سيصل لنسبة 5.2% في عام 2024 نتيجة ازدهار أنشطة قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات، باعتبار هذه القطاعات في مقدمة القطاعات الستة عشر التي تقود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه عندما توقع البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام نمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 3.9% فإنه أكد أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والحاصل أن حرص دولة الإمارات على التفوق المتواصل وريادة التنافسية على صعيد دولي، جعلها تستمر في تطوير برامج التحفيز الاقتصادي خلال الشهور القليلة الماضية، ليصبح ذلك التحفيز كفيلاً برفع توقعات النمو وتحسينه بنسبة 0.1% لتصل إلى مستوى 4% خلال العام الجاري 2024.

ويمكن القول، إن برامج التحفيز الحكومية تشمل طيفاً واسعاً من الأدوات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وتعمل حكومة دولة الإمارات بشكل دائم على تعزيز دعم الرقمنة، وتقطع خطوات واسعة في تصفير البيروقراطية، كما بنت الحكومة منظومة مرنة لتحفيز الطلب الاستهلاكي المحلي الداعم للنمو، بالتوازي مع سياساتها المتطورة لضبط معدلات التضخم في الأسواق. وتضع الحكومة خططاً طموحة لتحفيز التجارة الدولية الإماراتية وتطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية التنافسية.

ومع حرصها الفائق على تحفيز أنشطة قطاع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، تولي دولة الإمارات دعم حاضنات الأعمال اهتماماً خاصاً، جنباً إلى جنب مع تشجيعها القطاع الخاص على ريادة التكنولوجيا والابتكار وتوطين الاستدامة البيئية، ولعل البرامج التحفيزية لمؤسسات القطاع الخاص المختلفة قد انعكست بصورة مباشرة في رفع كفاءة السياسات المالية للدولة خلال العام الجاري 2024 وعززت من مقومات الاستدامة في الموازنة الحكومية. وثمة جانب مهم أوضحه تقرير المصرف المركزي، يتمثل في التأكيد على أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً نتيجة للحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات، حيث ارتفعت هذه الإيرادات من 45.8% في الربع الأول من عام 2022 إلى 70% في الربع الأول من عام 2024.

وفي الواقع، فإن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات من النوعية عالية الكفاءة والتي تدعم الربحية ولا تخصم من قدرات التشغيل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مؤشر مديري المشتريات قد حقق مستوى 53.7 في شهر يوليو الماضي 2024، ما يعكس الازدهار المستمر في الأنشطة التجارية المحلية.

وبشكل عام، ففي الوقت الذي يؤكد فيه تحسُّن قدرات نمو اقتصاد دولة الإمارات لعام 2024 على رشادة السياسات الحكومية وكفاءة مبادراتها التحفيزية للاقتصاد، فإن توقعات المصرف المركزي في تقريره الأخير أن يصل هذا النمو إلى 6% في العام المقبل 2025، هو دليل إضافي على استدامة الازدهار والتنويع في مستقبل الاقتصاد الوطني.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.