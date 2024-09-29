الإمارات مركز إقليمي ودولي للنقل والخدمات اللوجستية

في إطار تعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية كوجهة رئيسية للفعاليات الدولية ذات الصلة بالقطاعات الحيوية، تستعد إمارة أبوظبي لعقد النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل»، والتي تستضيفها شركة «الاتحاد للقطارات» خلال الفترة من 8-10 أكتوبر 2024 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ويُعدّ هذا الحدث إضافة جديدة إلى سلسلة الإنجازات العالمية لدولة الإمارات في مجال النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.تأتي هذه الخطوة لتعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي المعتمد بشكل متزايد على الأنظمة المتطورة للبنية التحتية. وتأتي استضافة «جلوبال ريل» في توقيت مهم، حيث يبرز الحدث كمنصة عالمية تتيح لقادة القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل النقل والبنية التحتية.

وقد تمكّنت دولة الإمارات، بفضل استثماراتها الضخمة وخططها الطموحة، من تحويل نفسها إلى مركز إقليمي ودولي للنقل والخدمات اللوجستية، وتوفر مثل هذه الفعاليات فرصة لتعزيز التعاون وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها القطاع. يأتي «جلوبال ريل» كذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير مشروعات البنية التحتية المستقبلية، ومن المتوقع أن يركز المؤتمر على مجموعة واسعة من القضايا المهمة، بما في ذلك التحديات المتعلقة بتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التنقل الذكي، ودور التكنولوجيا في تطوير قطاع النقل.

وهذه الموضوعات تُعتبر أساسية في ظل التوجه العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يجعل الإمارات في موقع مثالي لتقديم رؤيتها وخبرتها في هذا المجال. من المتوقع أن يجذب «جلوبال ريل» اهتماماً دولياً كبيراً، حيث يشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. وسيكون الحدث فرصة لتسليط الضوء على النجاحات الإماراتية في مجال النقل والبنية التحتية، وكذلك لاستعراض المشروعات الكبرى، التي تطمح الدولة إلى تنفيذها في السنوات المقبلة.

وما يميز دولة الإمارات في هذا المجال هو قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، حيث استطاعت التغلب على العديد من التحديات التي تواجه قطاع النقل والبنية التحتية بفضل رؤيتها الاستراتيجية وقيادتها الرشيدة. ويأتي «جلوبال ريل» ليكون منصة حوارية تمكِّن المشاركين من استكشاف الفرص المتاحة والتحديات المحتملة، وهو ما سيسهم في تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي.

من الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة متقدمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، فهي تُعدّ مركزاً محورياً للتجارة العالمية، إذ تمتلك الإمارات واحدة من أكثر البنى التحتية تطوراً في العالم، حيث تم استثمار مليارات الدولارات في تطوير الموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد عبر العالم. وهذه الاستثمارات لم تجعل الإمارات مجرد مركز نقل، بل أيضاً مركزاً للتقنيات الذكية والحلول اللوجستية المبتكرة. إن الإمارات لم تكتفِ بتطوير بنيتها التحتية التقليدية فقط، بل ركزت أيضاً على التحول الرقمي والابتكار في جميع جوانب خدماتها اللوجستية.

ويُعدّ قطاع التكنولوجيا اللوجستية جزءاً أساسياً من رؤية الإمارات 2030، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون رائدة في اعتماد التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وهذا ما يجعل دولة الإمارات وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن بيئة تجارية مبتكرة ومدعومة ببنية تحتية قوية. تُعدّ شبكة السكك الحديدية الجديدة في دولة الإمارات من أبرز المشروعات الاستراتيجية، التي تشهدها الدولة في هذا السياق، حيث تهدف إلى ربط الإمارات ببعضها البعض وربطها بالدول المجاورة أيضاً.

وهذا المشروع يعكس التزام الإمارات بتعزيز التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة، ما يسهم في تعزيز مكانتها كأحد أهم المراكز التجارية في العالم. إن انعقاد النسخة الأولى من «جلوبال ريل» في أبوظبي يُعدّ فرصة كبيرة لدولة الإمارات لتأكيد مكانتها الريادية في قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. ومع التركيز على الابتكار والتعاون الدولي، فإن الإمارات تستعد لتعزيز دورها كوجهة عالمية للمستقبل المستدام في هذه القطاعات الحيوية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.