حديقة في بلدة إيماوس، ببنسلفانيا، وقد وثقها أحد أعضاء مؤسسة «وايلد وانز»، المتخصصة في النباتات المحلية، والتي تهتم بالترويج للمناظر الطبيعية الأصلية من خلال التعليم والعمل التعاوني. تقدم المؤسسة غير الربحية تصاميم مجانية للحدائق. وكل تصميم يتضمن قوائم للنباتات المحلية المتوفرة، بما يوفر خدمة رائعة لأولئك الذين يرغبون في التعرف على بعض من أفضل الخيارات المحلية للمناظر الطبيعية التي يرغبون في رؤيتها بمحيط منازلهم.

وتوفر منصة المؤسسة على شبكة الإنترنت قائمة بمشاتل النباتات المحلية بكل ولاية، حيث يمكن للمتصفحين العثور عليها لتجميل منازلهم. التصاميم ظهرت لأول مرة في عام 2021، وكان المقصود منها الإجابة على سؤال كان الأعضاء يطرحونه بشكل متكرر: ما هي أفضل طريقة لاستخدام النباتات؟

مؤسسة «وايلد وانز»، التي تمتلك فروعاً في 36 ولاية أميركية لديها قناعة بأن الاهتمام بالحدائق لا يأتي فقط لمجرد الزينة بل من إدراك قوي بضرورة حماية النظام البيئي. ولهذا الهدف تقوم المؤسسة بدور توعوي عن طريق تعليم المنتسبين إليها، الذين بلغ عددهم 11ألف منتسب، من خلال برامج تدريبية، وأيضاً عبر جولات على الحدائق، وحملات جمع البذور وأسوابق بيع النباتات، إضافة إلى مشروعات مجتمعية من بينها استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة، في الشوارع وساحات المدارس والمجمعات التجارية.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)