رؤية إماراتية متكاملة لتسوية أزمات المنطقة

عكست كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، رؤية مكتملة بشأن تسوية الأزمات الإقليمية وآليات دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. وتتأسس هذه الرؤية على مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها:

- التأكيد على أهمية بناء علاقات متوازنة مع دول العالم كافة، ودعم جهود إرساء السلام وبناء الجسور كسبيل لحل الأزمات، وإعادة ضبط بوصلة العمل الدولي نحو مبادئ جوهرية، على رأسها توحيد الموقف على أساس مساندة الشعوب ودون ازدواجية للمعايير، بما يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان وحسن الجوار، وذلك في ظل تزايد المعاناة الإنسانية التي تثقل كاهل الدول، والترويج لأهمية أمن واستقرار طرق الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، مع التحذير من استغلال الجماعات الإرهابية النزاعات القائمة لتحقيق أهدافها.

- أولوية احترام أطراف الصراعات للقانون الدولي الإنساني، ففي الحرب الإسرائيلية الجارية في غزة أكد معاليه أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات دون عوائق، وإطلاق سراح الرهائن، وإنفاذ القرارات الأممية ذات الصلة، معرباً عن أسف دولة الإمارات بشأن امتداد الحرب إلى لبنان.

- أهمية تسوية القضية الفلسطينية استناداً إلى آليات تقوم على إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتفعيل آليات «حل الدولتين»، والنظر في تشكيل بعثة دولية مؤقتة في قطاع غزة، وفق دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، وأهمية العمل في معالجة تبعات الحرب، وتوحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، ودعم حصول الدولة الفلسطينية على مقعد بالأمم المتحدة، والدعوة لاستمرار الاعتراف بها دولياً كدولة كاملة الأهلية تحت الاحتلال.

كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أهمية وقف الصراع السوداني عبر وقف القتال بشكل فوري ودائم، والسماح بدخول المساعدات دون عوائق، رافضاً استمرار استهداف المدنيين، ومُديناً الاعتداء على مقر إقامة سفير دولة الإمارات في الخرطوم، وداعياً الحكومةَ السودانية إلى تحمُّل المسؤولية بشأن حرمة المناطق الدبلوماسية، ومنوهاً إلى أهمية جهود مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان.

وبالنسبة للأزمة في أوكرانيا، أكدت كلمة الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة الموقفَ الثابت للدولة في هذا الصدد، والذي يدعو لإيجاد سبيل لتسوية الأزمة، لمعالجة الأوضاع الإنسانية، وتداعيات الحرب على الأمن الغذائي.

ودولياً، عبّر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عن انتقاد تعطل الاستجابة الدولية في العديد من الأزمات بفعل الاستقطاب الدولي، مؤكداً مواصلةَ دولة الإمارات جهودَها الإنسانية، التزاماً بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة. كما أشار معاليه إلى جهود الدولة في إغاثة الشعوب بمناطق الصراع، وعلى رأسها الشعب اللبناني، والتعاطي مع تبعات الحرب السودانية في الداخل ودول الجوار، ومد شعب غزة بمساعدات عاجلة، مؤكداً الاستمرارَ في إجلاء المصابين للعلاج في دولة الإمارات، واستمرار دعم وكالة «أونروا».

وكانت كلمة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصةً للتأكيد على أن الدبلوماسية هي الخيار الأمثل، حيث دعا معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان لتجديد المقاربات للتعاطي مع الأزمات الراهنة، بهدف بناء مستقبل آمن ومزدهر عبر عمل متعدد الأطراف، منتقداً عجزَ المنظومة الدولية عن وقف الصراعات الراهنة، وداعياً إلى إصلاح مجلس الأمن عبر جهد شامل من أعضاء الأمم المتحدة، لتعديل آليات التعاطي مع مهددات السلم والأمن، ولتفادي تبعات الاستقطاب الدولي.

كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تمسك دولة الإمارات بتفعيل الأساليب الوقائية الاستباقية من الحروب والصراعات، عبر معالجة التطرف وخطاب الكراهية والتعصب، والعمل المشترك الجماعي لمكافحة تبعات التغير المناخي، ولإنفاذ اتفاق الدول خلال مؤتمر «كوب 28» بشأن تفادي ارتفاع الحرارة فوق مستوى 1.5 درجة، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتعويض الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.

ومما لا شك فيه أن ما جاء في كلمة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان يؤكد الموقفَ الثابتَ لدولة الإمارات بشأن أولوية السلام والاستقرار كركيزتين لتحقيق التنمية، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تضافر الجهود الدولية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية