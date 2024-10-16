تحاول ولايات المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة الأميركية النهوض والتعافي من التأثيرات المدمرة لإعصاري ميلتون وهيلين. وفي هذه الصورة نرى منزلاً مدمَّراً في بلدة سوانانوا بولاية نورث كارولينا جراء إعصار هيلين الذي اجتاح المنطقة، بدءاً بولاية فلوريدا في الجنوب، وصولاً إلى نورث كارولينا شمالاً.

أصحاب المنازل المتضررة في هذه الولايات يعولون على قروض تصل إلى 500 ألف دولار تمنحها الحكومة الفيدرالية لكل أسرة، وذلك من خلال إدارة الأعمال الصغيرة لإصلاح أو استبدال العقارات عقب حدوث الكوارث. لكن الإدارة أعلنت، أول أمس الثلاثاء، أنه لم يعد لديها أموال لتوفير قروض منخفضة الفائدة لمصلحة أصحاب المنازل والشركات لإصلاح الممتلكات المتضررة من الكوارث. بيد أن المسؤولين الفيدراليين حثوا الأشخاص المؤهلين لنيل هذه القروض على الاستمرار في التقدم بطلباتهم، والتي ستتم معالجتها في انتظار موافقة المشرعين على «التمويل الذي تشتد الحاجة إليه». بيد أن الكونجرس لن يعقد اجتماعاً قبل يوم الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل، ولم يلتزم زعماؤه بالدعوة لاجتماع مبكر بغية الموافقة على تمويلات إضافية لمصلحة إدارة الأعمال الصغيرة، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.

وطلبتْ إدارة الأعمال الصغيرة من الكونغرس تمويلاً جديداً بنحو 1.6 مليار دولار لمصلحة برنامج قروض الكوارث للسنة المالية الجارية، بينما أعلن مسؤولو وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أن الموقف سيتطلب مزيداً من المال، خاصة بعد الأضرار التي فاقمها إعصار ميلتون.

وكانت إدارة الأعمال الصغيرة قد أقرضت في عام 2023 ما يقرب من 3 مليارات دولار، بما في ذلك أكثر من 670 مليون دولار لمصلحة الشركات، وأكثر من 2.3 مليار دولار لأصحاب المنازل والمستأجرين، بغيةَ مساعدة الناس على النهوض والتعافي من كوارث طبيعية مماثلة شهدتها الولايات المتحدة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)