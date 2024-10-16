هاريس ترتكب خطأ فادحاً مع الناخبين اللاتينيين

في يوم الخميس، خلال اجتماع لبلدية يونيفيجن في نيفادا، أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس على أحد أكثر القرارات المثيرة للجدل في حملتها. فقد أتيحت لها فرصتان مشحونتان عاطفياً للتنديد بسياسة الترحيل الجماعي التي ينتهجها دونالد ترامب، ولكنها تجاهلت كلتيهما.

كان تحفظ هاريس بمثابة خطأ كبير لعدة أسباب. من بين قائمة ترامب الطويلة من المقترحات المثيرة للجدل، لم يواجه سوى القليل منها نقداً بقدر ما واجهته سياسة الترحيل الجماعي. إن نطاق خطته هائل، بالنظر إلى وجود حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق يعيشون في الولايات المتحدة.

والترحيل الجماعي على هذا المستوى سيترتب عليه تكلفة هائلة. يشير تقرير حديث صادر عن مجلس الهجرة الأميركي إلى أن الترحيل الجماعي لمرة واحدة سيكلف ما لا يقل عن 315 مليار دولار، بما في ذلك 89.3 مليار دولار لعمليات الاعتقالات، و167.8 مليار دولار للاحتجاز، و34.1 مليار دولار للإجراءات القانونية، و24.1 مليار دولار للترحيل.

أما العواقب الاقتصادية على المدى الطويل فهي أسوأ. إذ أن الترحيل الجماعي للعمال غير الموثقين سيؤدي إلى انخفاض يتراوح بين 4.2 إلى 6.8% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة، أي ما يعادل 1.1 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار بأسعار 2022.

ولكن التكلفة الإنسانية ستكون أكثر تدميراً. فقد يتم فصل حوالي 6 ملايين طفل أميركي عن والديهم، مما قد ينتهي بهم الأمر بالدخول في نظام الرعاية الاجتماعية. وستعاني مئات الآلاف من الأسر المختلطة الوضع القانوني من صدمة الترحيل، التي تُعد محفزاً معروفاً لمشكلات صحية نفسية خطيرة. وسيؤدي فقدان الأقارب غير المسجلين إلى إرسال مئات الآلاف من الأسر إلى الفقر.

اقترحت محامية في مجال الهجرة مؤخراً طريقة لتوضيح المأساة المحتملة لمقترح ترامب بالنسبة للجالية اللاتينية. حيث أشارت إلى المشهد الشهير من فيلم «العودة إلى المستقبل»، حيث يشاهد مارتي مكفلاي بقلق أفراد عائلته يختفون تدريجياً من صورة فوتوغرافية. قالت المحامية: «تخيلوا ذلك، لكن مع ملايين العائلات اللاتينية في الولايات المتحدة».

كل هذا يعني أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي سيكون كارثياً. ومع ذلك، خلال اجتماع مجلس المدينة في يونيفيجن، اختارت هاريس عدم تسليط الأضوء على خطة ترامب العقابية.

والسبب هو أنها تميل إلى الحذر.

يبدو أن حملة هاريس قد قررت أن تسليط الضوء على تكاليف الترحيل الجماعي سيكون قراراً غير حكيم. ومن المرجح أن يكون فريقها قد استجاب للتحولات في الرأي العام. أظهرت استطلاعات حديثة أن الأميركيين يتحولون نحو اليمين في قضايا الهجرة، حيث يفضل الأغلبية الآن سياسات أكثر تقييداً. ويدعم أكثر من نصف الأميركيين الآن الترحيل الجماعي، بما في ذلك ربع الديمقراطيين.

ربما تعتقد هاريس أن اتخاذ موقف أكثر تعاطفاً تجاه مجتمع المهاجرين غير الشرعيين والتعبير عن الغضب إزاء سياسات ترامب القاسية قد يؤدي إلى تنفير الناخبين الرئيسيين قبل أسابيع فقط من الانتخابات.

ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تكون منطقية بالنسبة للناخبين البيض المترددين في الولايات المتأرجحة مثل ويسكونسن (على الرغم من أن صناعة الألبان في ويسكونسن ستعاني بشكل كبير من دون العمالة المهاجرة)، إلا أنها أقل حكمة عند النظر إلى الناخبين اللاتينيين.

على الرغم من أن بعض استطلاعات الرأي تشير إلى أن اللاتينيين يؤيدون تدابير أكثر صرامة للسيطرة على الحدود، فإن المجتمعات اللاتينية لديها أيضاً قلق عميق الجذور بشأن الحفاظ على تماسك الأسر. فقد وجد استطلاع رأي حديث أجرته شركة «إيكويس ريسيرتش» Equis Research أن 77% من المستجيبين اللاتينيين اعتبروا تماسك الأسرة أهم سياسة لتخفيف الهجرة الأكثر أهمية لإدارة بايدن. كما اختبرت الشركة استراتيجيات المراسلة بشأن سياسة الهجرة ووجدت أن النهج الأكثر فعالية لتحويل حصة هاريس في التصويت ينطوي على تسليط الضوء على خطط ترامب لشن مداهمات واسعة النطاق، بما في ذلك تهديده بنشر الحرس الوطني لترحيل ملايين المهاجرين.

في ظل هذا السياق، فإن قرار هاريس بعدم استخدام الجلسة الحوارية في بلدية «يونيفيجن» لشرح العواقب الوحشية للترحيل الجماعي لجمهور لاتيني يعد أمراً محيراً. إذا رفض معارضو ترامب انتقاد سياساته الخطيرة، فإن الناخبين سيحصلون على فرص أقل لفهم العواقب الواقعية لفترة ولاية ثانية لترامب. كان ينبغي لهاريس أن تعرض على جمهور «يونيفيجن» صوراً للعائلات اللاتينية وهي تتفكك وتؤكد أن اللاتينيين قد يكونون من يشاهدون أفراد عائلاتهم يختفون.

لقد كانت فرصة ضائعة، ولكنها لا تزال لديها الوقت لتقديم القضية الأخلاقية وشرح ما يعنيه بالنسبة للولايات المتحدة طرد الملايين من الناس الذين أنشأوا أسراً، وربوا أطفالاً أميركيين، ودفعوا مليارات الدولارات في الضرائب، وساهموا بعمق في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

بعدالخامس من نوفمبر، قد يكون الأوان قد فات - وبالنسبة للعديد من أفراد المجتمع اللاتيني، قد يكون الدرس مؤلماً.