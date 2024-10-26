المهاجرون.. واستمرار النمو الاقتصادي

الصوت المتصاعد في عواصم العالم هو صوت قنبلة ديموغرافية موقوتة - من نوع لا يمكن تصوره إلا قبل بضعة أجيال. كان القلق في القرن العشرين، والذي تم تجسيده في عنوان كتاب من أكثر الكتب مبيعاً في عام 1968، هو «قنبلة سكانية» وكان الخوف من أن معدلات المواليد المتسارعة، وخاصة في العالم النامي، تتجاوز موارد الأرض وتدفع الكوكب نحو المجاعة على نطاق واسع. ولكننا الآن نواجه العكس: قنبلة التناقص السكاني. فمعدلات المواليد تتراجع في مختلف أنحاء العالم.

وربما يكون أحد التأثيرات ــ وهو أمر لا يمكن تصوره في الوقت الحالي ــ هو قلب القضية السياسية الأكثر إثارة للغضب في العالم المتقدم رأساً على عقب. الهجرة. لقد بنى مرشح الحزب «الجمهوري» دونالد ترامب وغيره من الساسة القوميين الشعبويين في مختلف أنحاء العالم المتقدم دعمهم من خلال التنديد بالهجرة باعتبارها تهديداً خطيراً.

ولكن مع انفجار قنبلة التناقص السكاني، فإن الدول التي تتبنى الهجرة باعتبارها ضرورة حيوية من المرجح أن تكون الأكثر قدرة على التعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد تم توضيح النطاق الهائل للتغييرات الجارية الأسبوع الماضي في مقال قوي كتبه الخبير الاقتصادي السياسي «نيكولاس إيبرستادت» في مجلة «فورين أفيرز».

لم يتقلص عدد سكان العالم منذ القرن 14، عندما كان الطاعون يجتاح أوروبا وآسيا. وفي القرون التي أعقبت الموت الأسود (كما يُطلق على الطاعون)، كان هناك انتعاش مذهل. الآن، وللمرة الأولى في التاريخ، نتجه نحو فترة من الانخفاض المستمر في عدد البشر على الأرض. فقد اختارت النساء في مختلف أنحاء العالم إنجاب عدد أقل كثيراً من الأطفال. الواقع أن الولادات في كل مكان باستثناء منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا انخفضت إلى ما دون ما يسميه خبراء الديموغرافيا «مستوى الإحلال» اللازم للحفاظ على السكان عند مستوياتهم الحالية. والعواقب السياسية واضحة. ذلك أن زيادة عدد الوفيات مقارنة بالولادات تعني أن قوة العمل الأصغر حجماً ستضطر إلى ضمان استمرار الإنتاجية الاقتصادية.

وستحتاج أيضاً إلى دعم عدد أكبر كثيراً من كبار السن، الذين ولدوا في عصر النمو السكاني ويعيشون لفترة أطول. ومن هنا يأتي السبب وراء أهمية المهاجرين. في حين يزعم «إيبرستادت» أن «قلة قليلة من الناس يرون انخفاض عدد السكان قادماً»، فهناك دلائل متزايدة على أن الساسة في عدد من البلدان يبحثون بالفعل عن سبل للاستجابة لهذا. وقد تحركت الصين على أساس مخاوفها من الاكتظاظ السكاني في القرن العشرين من خلال فرض «سياسة الطفل الواحد» في ثمانينيات القرن العشرين. والآن، يشعر الحزب الشيوعي الحاكم بالفزع إزاء انخفاض عدد السكان. ولكن في أوروبا، لا تزال الهجرة تشكل تحدياً كبيراً. فقد ألغت سياسة الطفل الواحد قبل ما يقرب من عقد من الزمان، وأعلنت أولا عن «سياسة الطفلين» ثم «سياسة الثلاثة أطفال»، ولكن تأثيرها على معدلات المواليد كان ضئيلا. تدرك بعض الديمقراطيات المتقدمة أهمية الهجرة في دعم ونمو اقتصاداتها ــ وضمان الدعم لسكانها المسنين.

وقد سعت كندا وأستراليا إلى جذب المهاجرين من خلال نظام مصمم لمطابقة مهاراتهم مع مجالات الحاجة الاقتصادية. ويتنافس معهما الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ــ وهي المنطقة التي تعاني بالفعل من انحدار ديموغرافي ــ والذي أطلق حوافز مماثلة. ولكن في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يبدو أن سياسات الهجرة تتجه في اتجاه مختلف تماماً. إن القضية محاطة بجدل غاضب حول ما يجب فعله مع العدد الكبير من اللاجئين الذين يصلون من مناطق الصراع أو الفقر أو الكوارث البيئية بحثاً عن حياة جديدة. استغل ترامب والسياسيون اليمينيون المتشددون في أوروبا مخاوف القاعدة الشعبية بشأن ما قد يعنيه القادمون الجدد لمجتمعاتهم. وكانت هذه الاستراتيجية ناجحة إلى حد أن حتى الحكومات الوسطية واليسارية قد بدأت في إعطاء الأولوية للسياسات التي تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين بدلاً من تقديم حالة إيجابية للهجرة.

ومع ذلك، قد تجبر التداعيات الاقتصادية لـ«قنبلة تراجع السكان» السياسيين من جميع الأطياف في نهاية المطاف على إيجاد أرضية مشتركة حول قبول المهاجرين. في الولايات المتحدة، انخفض معدل الولادة، على الرغم من أنه أقل حدة من باقي الديمقراطيات المتقدمة. ولن يبلغ عدد سكانها، بالمعدلات الحالية، ذروته إلا بعد عقود من الآن.

ولكن هذا يرجع جزئياً إلى العدد الكبير من المهاجرين. وبينما تعهد ترامب ببدء عمليات ترحيل جماعية إذا تم انتخابه، هناك علامات على أن حلفاء رئيسيين له، بما في ذلك زميله المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، يدركون صعوبة رسم مستقبل ناجح دون المهاجرين. كان فانس، مثل كبار السياسيين المعارضين للهجرة في أوروبا، ينتقد بشدة النساء اللواتي يخترن عدم إنجاب الأطفال. فبدون المهاجرين، السبيل الوحيد لمنع تراجع السكان هو إنجاب المزيد من الأطفال. ولكن لا توجد أي دلائل تشير إلى أي تراجع في الاتجاه العالمي بين النساء لإنجاب عدد أقل من الأطفال، وذلك لمجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والشخصية.

ومن المرجح إلى حد كبير، مع استمرار التأثيرات الديموغرافية، أن تنشأ منافسة عالمية لجذب ودمج المهاجرين القادرين على الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني. وهذا هو المكان الذي أعطى فيه المهاجرون أميركا ميزة - من خلال تعزيز النمو والمساعدة في تغذية الابتكار وريادة الأعمال التي تدعم التفوق العالمي للبلاد. هذه هي الحجة التي لم يكن أي سياسي أميركي كبير - بما في ذلك المرشحة «الديمقراطية» للرئاسة كامالا هاريس - مستعداً لتقديمها في المناخ السياسي الحالي.

نيد تيمكو*

*كاتب أميركي.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»