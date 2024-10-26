عواقب خيارات نوفمبر

أثارت المنافسة الرئاسية التي تدور رحاها الآن جدلاً حاداً داخل المجتمع العربي الأميركي. ولو كان هذا عاماً انتخابياً عادياً، لكنت خرجت إلى الميدان أحث مجتمعي على التصويت للديمقراطيين.

وكنت حذرت الأميركيين العرب من أننا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمنع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض. وكنت أشرت إلى الخطر الذي يشكله على حقوق المرأة والحقوق المدنية والحريات المدنية والبيئة. ولكان الأمر، كما نقول، «ضربة قاضية». ولكن هذه ليست انتخابات عادية. لقد تعرض مجتمعي لصدمة عميقة جراء ما يحدث في غزة منذ عام، والحرب المدمرة على لبنان. إنهم غاضبون من رفض إدارة بايدن فرض القوانين الأميركية التي يمكن أن تضع حداً لتصرفات إسرائيل غير المقبولة وغير القانونية، ويتهمونها بتوفير الغطاء لإسرائيل لتمضي في أعمالها دون محاسبة.في ضوء هذا، كان هناك انخفاض كبير في دعم الأميركيين العرب للديمقراطيين، وارتفاع في دعم الحزب «الجمهوري»، ويقول كثيرون إنهم يريدون معاقبة «الديمقراطيين» بالتصويت لمرشح من طرف ثالث. أنا أيضاً أشعر بهذا الألم وأنا ممزق حول كيفية المضي قدماً. أتمنى لو كان الأمر مختلفاً، لكنه ليس كذلك. ومع ذلك، لدي بعض الأسئلة لأولئك الذين يحمّلون هذه الإدارة «الديمقراطية» مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية ويريدون معاقبة المرشح «الديمقراطي» للرئاسة.

عندما يقولون إنهم يصوتون بما تمليه عليهم ضمائرهم من خلال دعم طرف ثالث، أطلب منهم أن يشرحوا كيف أن معاقبة نائبة الرئيس كامالا هاريس وتمكين دونالد ترامب من أن يصبح رئيساً من شأنه أن ينهي هذه الانتهاكات، خاصةً وأن لدينا حلفاء في الجانب التقدمي من الحزب «الديمقراطي» يدعموننا ويعملون معنا لتعزيز مخاوفنا بشأن السياسة الخارجية والداخلية وسيكونون معنا للضغط على البيت الأبيض في ظل وجود هاريس؟ وفي الوقت نفسه، يهيمن على حزب ترامب «صقور» متشددون لا يهتمون كثيراً بالفلسطينيين أو بحقوقنا المدنية. أو كيف يمكن للتصويت للأحزاب التي كانت قائمة منذ عقود وتكافح من أجل الحصول على 1% من الأصوات أن يعزز أي شيء آخر غير المساعدة في انتخاب دونالد ترامب؟ أو كيف يمكن أن يؤدي إغفالنا لجميع المجموعات التي كانت حليفتنا في النضال من أجل حقوقنا المدنية والسياسية ومن أجل سياسة خارجية عادلة إلى «التصويت بما تمليه علينا ضمائرنا»؟ يذكرني هذا بدرس تعلمته من الراحل جوليان بوند (صحفي وسياسي أميركي) بعد انتخابات عام 1968.

قبل عقد من الزمان، كتبت تأملاً حول هذا الدرس. أطلب منكم التفكير فيه مرة أخرى: كان ذلك في عام 1968 وكانت الولايات المتحدة تعاني من آثار حرب فيتنام والاضطرابات في المناطق الحضرية واغتيال مارتن لوثر كينج والسيناتور روبرت كينيدي. وفي أعقاب معارضة الناخبين للحرب، اضطر الرئيس ليندون جونسون إلى إنهاء مساعيه لإعادة انتخابه لصالح نائبه هيوبرت همفري. كان كل هذا وارداً في الأجواء عندما اجتمع «الديمقراطيون» في مؤتمرهم لترشيح همفري رسمياً. وفي الليلة الأولى من المؤتمر، دارت معركة حول ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالوفد الجورجي الأبيض بالكامل أو الوفد المختلط من السود والبيض بقيادة ناشط الحقوق المدنية الشاب في جورجيا «جوليان بوند».

حقق الوفد المختلط انتصاراً جزئياً. وفي الليلة الثانية، ناضل المؤتمر مع محاولة لتعديل البرنامج لمعارضة استمرار الحرب. وكان بوند زعيماً في هذه المعركة أيضاً، وخسر التعديل. في الليلة الثالثة، عندما انعقد المؤتمر لترشيح نائب الرئيس الذي سيرشحه همفري، اقترح المندوبون المناهضون للحرب أن يترشح بوند ضد المرشح الذي اختاره زعماء الحزب، السيناتور «إد موسكي». وعندما عجز زعماء الحزب عن إسكات المعارضة المناهضة للحرب، استعانوا بالشرطة التي بثت صورها على شاشات التلفزيون وهي تضرب المندوبين الذين كانوا يهتفون باسم بوند. في اليوم الأخير من المؤتمر، وبعد أن ألقى همفري وموسكي خطابي القبول، صعد جوليان بوند على المسرح ورفع يدي همفري وموسكي في عرضٍ للوحدة.

وقد أصيب العديد من الناشطين الشباب، بالصدمة. وبعد بضع سنوات، تعرفت على جوليان بوند، وسألته عن سبب قيامه بذلك، وأخبرته كم شعرت بخيبة الأمل. ورداً على ذلك، أخبرني أن هناك نوعين من الناس. أولئك الذين ينظرون إلى شرور العالم ويقولون: «سأتمسك بمبادئي لأن الأمور لا بد أن تزداد سوءاً قبل أن تتحسن». وهناك أولئك الذين يقولون: «يتعين علي أن أبدأ العمل لأرى ما إذا كان بوسعي أن أجعل الأمور أفضل قليلاً على الأقل». وقال لي: «أنا مع المجموعة الثانية، لأنني إذا تبنيت وجهة النظر الأولى، فسأسمح للعديد من الناس بالاستمرار في المعاناة بينما أحافظ على نقائي وأرفض القيام بأي شيء للمساعدة. في المؤتمر، لم يكن الأمر يتعلق بجوليان بوند ضد إد موسكي. بل كان بين هيوبرت همفري وريتشارد نيكسون، وكان علي أن أختار من سيساعد في جعل الحياة أفضل قليلاً على الأقل».

لم أنسَ هذا الدرس أبداً وأواجه تحدياً يومياً لتطبيقه. إنه السبب الذي يجعلني أتحلى بقليل من الصبر مع الأيديولوجيين من اليمين أو اليسار. فهم غالباً ما يغفلون عن الواقع القاسي الذي يعيش فيه معظمنا والخيارات الصعبة، والتي غالباً ما تكون أقل من الكمال، والتي نواجهها في التحدي الذي لا ينتهي أبداً لتحسين الحياة ولو قليلاً سواء في النضال من أجل حقوق الإنسان، أو تحسين نوعية الحياة، أو توفير الأمن لأولئك الأكثر ضعفاً.

رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن