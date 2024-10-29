«منتدى الحوار الأفريقي» وتعزيز الشراكة الإماراتية مع القارة

تطلعاً إلى مستوى أعلى من الشراكة الاستراتيجية، وتكثيفاً للتوافقات البينية بشأن القضايا المشتركة، تنظم وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الخميس، بالتعاون مع مؤسسة «إنفيست أفريكا» Invest Africa، نسخة جديدة من منتدى «الحوار الإفريقي - The Africa Debate»، وذلك في مدينة دبي. ويسعى المنتدى هذا العام إلى توفير منصة لاستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة بالطرفين والاستفادة منها، وخاصة تلك المرتبطة بممرات التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي وأفريقيا.

وتمتلك دولة الإمارات علاقات نوعية مع القارة، ما يجعل استضافة مثل تلك الفعاليات الأفريقية فرصة لتقوية الشراكات واكتشاف مجالات جديدة للعلاقات البينية، فالإمارات هي رابع أكبر مستثمر أجنبي مباشر في أفريقيا، بإجمالي استثمارات تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار بحلول العام الحالي، وتتركز استثماراتها في قطاعات ذات صدى مجتمعي وتنموي، خاصة في الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والعقارات، والاتصالات، والتصنيع، والزراعة، والصحة والتعليم، والسياحة، وقد بلغت تجارة دولة الإمارات مع دول القارة نحو 50.4 مليار دولار (2022)، وتعد موانئ الإمارات أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من الدول الأفريقية.

كما تسهم شركات دولة الإمارات في العديد من المشروعات التنموية والإنمائية في العديد من الدول الأفريقية، فقد موَّل صندوق أبوظبي للتنمية مشاريع للتنمية المستدامة في 42 دولة بالقارة، بحوالي 10 مليارات دولار، وتنشط في أفريقيا الكثير من المؤسسات الاجتماعية الإماراتية، وعلى رأسها: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دار البر، وتسعى الدولة من خلال تلك الجهود إلى دعم دبلوماسيتها الإنسانية ودورها الإغاثي والخيري تجاه شعوب القارة كافة.

كما تستهدف دولة الإمارات، من خلال استضافة المنتدى، تعزيز مسارات التعاون التجارية والاستثمارية، والترويج للمبادرات التي تدعم تقدم القارة، عبر تعزيز الشراكات العالمية، ومشاركة هيئات الاستثمار الخاصة والعامة، وإسهامات قادة الفكر وواضعي السياسات.

وتضم أعمال المنتدى سلسلة من المناقشات بشأن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ودول أفريقيا في عام 2024 وما بعده، لا سيما أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. ويشار في هذا السياق إلى أن المنتدى شهد إقامة 10 دورات ناجحة سابقة في العاصمة البريطانية لندن.

وقد أكد سعادة جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات أدركت الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا كشريك رئيسي بمجالات التجارة والاستثمار، مضيفاً أن الدولة تسعى من خلال التعاون مع مؤسسة «إنفيست أفريكا» إلى تعزيز التواصل مع الأسواق الإفريقية واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن منتدى الحوار الإفريقي يُمثل منصة بارزة للترويج للمبادرات الاستثمارية التي تدعم تقدُّم القارة،. وترى شانتيل كارينغتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إنفيست أفريكا»، أن المنتدى يعكس شراكته القوية مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ويؤكد التزامه بتسهيل الروابط التجارية الفعّالة وتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين الإمارات ودول القارة.

ويتوقع أن يوفر المنتدى فرصاً للبحث وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية واللوجستية وتحسين سلاسل التوريد، بالإضافة إلى قطاعات تخدم التطلعات الأفريقية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي، وسيكون فرصة لتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال إلى التوسع والاستثمار والتعاون التجاري في قطاعات حيوية تخدم مستهدفات دولة الإمارات في تعزيز موقعها كشريك موثوق للقارة.

ويرجَّح زيادة الاهتمام المؤسسي بالقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، ما يمكِّن دولة الإمارات من تطوير تلك الشراكات الاستراتيجية الآخذة في الزيارة مع دول القارة، كما سيوفر فرصة للتنسيقات الفكرية والبحثية واكتشاف فرص أكثر استدامة للتعاون الثنائي والجماعي بين الإمارات والقارة الأفريقية، ما يمكنه أن يتجاوز التحديات السابقة، ويدعم نمو المصالح الإماراتية والحضور الاستثماري والتقني والتكنولوجي لدولة الإمارات في القارة الإفريقية التي تصنف على أنها قارة الفرص والمستقبل.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية