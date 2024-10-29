براءات الاختراع المؤقتة أداة لترسيخ ثقافة البحث والتطوير

تُعد براءات الاختراع المؤقتة أداة قوية لتعزيز ثقافة البحث والتطوير، إذ توفر بيئة مواتية للابتكار، وتطوير الأفكار الجديدة، وتتيح للمخترعين حماية أفكارهم بمرونة وفاعلية، ما يشجع على الابتكار، ويسهم في استحداث فرص عمل جديدة.

ومن أهم مزايا براءات الاختراع المؤقتة تكلفتها المنخفضة مقارنةً بنظيرتها الدائمة، ففي حين أن رسوم البراءات الدائمة قد تكون مرتفعة، فإن البراءات المؤقتة تمنح الباحثين والمخترعين حماية قانونية بتكلفة معقولة، وهذا يجعلها خياراً جذاباً، خاصة للطلاب والباحثين في الجامعات الذين قد لا تكون لديهم قدرات مالية كافية لتنفيذ أفكارهم على نطاق واسع.

وإضافةً إلى ذلك، توفر براءات الاختراع المؤقتة للمخترعين فرصة لعرض ابتكاراتهم في منصات براءات الاختراع العالمية. وعلى الرغم من أن الحماية تمتد عاماً واحداً فقط، فإنها تتيح للمخترعين الاعتراف اللازم في الساحة العالمية، ما يسهل عليهم تطوير أفكارهم في المستقبل، أو البحث عن مستثمرين محتملين. ويمكن أن يمثل هذا الدعم القانوني الباكر الفارق بين فكرة غير متطورة، ومنتج ناجح يحقق انتشاراً واسعاً في السوق.

وتتجلى فائدة براءات الاختراع المؤقتة بوجه خاص في مشروعات التخرج الجامعية، إذ يمكن للجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الأفكار المبتكرة للطلاب، عبر تسجيل مشروعاتهم المتميزة، ومنحهم براءات اختراع مؤقتة. وهذا لا يعزز قدرة الطلاب على التنافس في سوق العمل فحسب، بل يسهم في تعزيز الابتكار بالمؤسسات التعليمية أيضاً، ويزرع روح الإبداع والبحث في نفوس الأجيال الجديدة، وبذلك لا تكون الجامعة ميداناً للتعلم فقط، بل حاضنة للأفكار الجديدة والمشروعات الإبداعية التي يمكن أن تتطور إلى مشروعات تجارية ناجحة.

وتؤدي براءات الاختراع المؤقتة دوراً أساسيّاً في دعم ريادة الأعمال، فعند حصول رواد الأعمال على براءة اختراع مؤقتة، يسهل عليهم جذب المستثمرين الذين يبحثون عن منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، كما أن هذا النوع من الحماية يشجع رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة، إذ تُعد «تجارية براءة الاختراع»، خطوة مهمة في منظومة البحث والتطوير، وتزيد فرص النجاح التجاري لهذه المشروعات في مراحلها الباكرة.

وتعزز دولة الإمارات، عن طريق تسهيل عملية الحصول على براءات الاختراع المؤقتة، بيئة الابتكار، ما يسهم في تحقيق رؤية القيادة في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، ذلك أن زرع ثقافة البحث والتطوير عبر براءات الاختراع المؤقتة ليس استثماراً في مستقبل المخترعين فقط، بل هو استثمار في مستقبل الدولة بوجه عام أيضاً، ولا شك أن هذا النوع من الاستثمار يساعد على تهيئة بيئة تستقطب المواهب من جميع أنحاء العالم، ويرتقي بمكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً للابتكار والريادة العلمية.

وبهذه الطريقة تصبح براءات الاختراع المؤقتة ركيزة أساسية في تعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تضمن بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

*مستشار جمعية المهندسين