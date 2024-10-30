الأشياء القديمة، والتي تبدو بالية ومعدومة الفائدة، قد تكون لها استعمالتها النافعة والمفيدة في أحيان كثيرة.. إنه المبدأ الذي تقوم عليه صناعات إعادة التدوير، وما تمثله من إسهام كبير في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة وصيانة الموارد. وفي هذه الصورة نرى دراجة هوائية تقل شخصين ضمن رحلة نظمتها شركة Rail Explorers بدراجاتها الهوائية الجديدة، مستخدمةً بعض مسارات السكك الحديدية المهجورة في فينيسيا قرب مدينة نيويورك الأميركية. إنها مركبات صديقة للبيئة، ومصممة خصيصاً للسير على خطوط السكك الحديدية المهجورة.

وكما يقول أحد الذين شاركوا في الرحلة على متن دراجة السكك الحديدية، وهي آلة تعمل بالدواسة تم بناؤها للسير على طول مسارات القطارات، فإنه من المثير أن تخرج من محطة القطار لتجد نفسك وأنت تتحرك بسرعة القطار تقريباً، مع سماع طقطقة عجلاته فوق القضبان. ثم يضيف: «والأمر الأكثر إثارةً عندما يكون قطارك من دون سقف ولا حواجز، كما أنه منخفض إلى درجة تحتم عليك الحذر من الأفاعي والدببة التي تعبر طريقك».

توجد في مختلف أنحاء الولايات المتحدة آلاف الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية المهجورة، وقد تم تحويل بعضها إلى ممرات خضراء عامة، وتم الشروع في تحويل بعضها تدريجياً إلى مسارات لدراجات السكك الحديدية التي بدأ استخدامها ترفيهياً. ويعني هذا أنه لن تكون هناك حاجة لتمزيق مسارات السكك الحديدية القديمة، رغم أن بناء ميل واحد منها يكلف مليون دولار أميركي.

إنها فكرة شاعت في أوروبا وكوريا الجنوبية منذ سنوات طويلة، وقد بدأت تجد طريقها للتنفيذ تدريجياً في الولايات المتحدة. وفي عام 2015، بدأت شركة Rail Explorers أول عملية ركوب لدراجات السكك الحديدية في البلاد. واليوم، تمتلك الشركة سبعة مواقع في أنحاء الولايات المتحدة، وهناك أكثر من اثنتي عشرة شركة أخرى لتجهيز دراجات السكك الحديدية، تقوم كلُّها بتنظيم رحلات في 16 ولاية أميركية. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)