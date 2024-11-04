هل هو العصر الذهبي للحدائق؟ أعادت حدائق لونجوود في وادي برانديواين في ولاية بنسلفانيا الأميركية، كما توضح الصورةُ أسفله جانباً من ذلك، ترتيب نفسها من خلال صوبة زجاجية متأرجحة مرحة ترتفع من بركة ضحلة. وقد فتحت الحديقة أبوابَها في الوقت الذي تستقر فيه 200 فدان من العروض الخارجية في سبات شتوي.

وتعمل المدن الأميركية منذ سنوات على تحسين الواجهات المائية، وتحويل المواقع الصناعية المهجورة، وجلب بعض المساحات الخضراء إلى الأحياء، حيث هيمنت الملاعبُ الرياضية ذات الأسفلت المتصدع الخالية من الأشجار وأصبحت القاعدة الثابتة.

وقد تم إضفاء اللون الأخضر على الواجهة البحرية التجارية في سياتل بعد هدم طريق سريع متهالك واستبدال جدار بحري متهالك أيضاً. وينتظر المتزلجون على الجليد بفارغ الصبر استبدال حلبة لاسكر وحوض السباحة في سنترال بارك في مدينة نيويورك، ومحيطها المُرمم، والذي يُطلق عليه مركز هارلم مير، وهو أكبر ترميم على الإطلاق قامت به هيئة الحفاظ على سنترال بارك. وفي الموقع التاريخي لولاية أولانا في هدسون (نيويورك)، موطن رسام نهر هدسون في القرن التاسع عشر، فريدريك تشيرش، أعادت عمليةُ الترميم المضنية المناظرَ الطبيعية الرومانسية المفقودة للفنان.

وستفتح هذه المشاريع المنتظرة والطموحة للحدائق والمتنزهات في غضون أسابيع وأشهر قليلة، وقد استغرق كل منها أزيد من عقد من الزمان حتى يؤتي ثماره، متغلباً على تعقيدات البناء وتأخيرات سلاسل التوريد. وإن لم يكن الافتتاح في اللحظة المثالية خياراً، فإن كل هذه التجارب تقدم فرصاً مميزة سيتم اختبارها من قبل الزوار، والذين ستبدأ حشودهم في التدفق خلال الربيع والصيف. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)