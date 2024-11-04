«أديبك» ودعم الجهود العالمية لتعزيز أمن الطاقة

فيما يعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في قطاع الطاقة، وتنامي دورها كمركز لأهم الفعاليات والأحداث، وكمقصد لقادة وخبراء العالم من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، تُعقد فعاليات النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 بمركز أدنيك أبوظبي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومن المتوقع أن يجذب الحدث حضوراً واسعاً لنحو 184 ألف زائر، وبمشاركة أكثر من 1,800 من الخبراء في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، وذلك بزيادة بنحو 15% عن عدد الحضور في مؤتمر ومعرض «أديبك 2023» والذي تجاوز 160 ألف زائر من 164 دولة.

وفيما يشير إلى الزخم العالمي بقطاع الطاقة، تتضمن النسخة الجديدة من معرض «أديبك» 10 مؤتمرات متنوّعة تقام في 16 قاعة، وبمشاركة أكثر من 2,200 شركة عارضة، من بينها 54 شركة من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى جهات وطنية وشركات هندسية دولية، لعرض أحدث الابتكارات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل الطاقة العالمي. كما يتضمن «أديبك 2024» 30 جناحاً للدول العارضة، وأربع مناطق صناعية متخصصة تركز على التحول الرقمي، والقطاع البحري، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز المجال لاستكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي والتمويل في تسريع عملية تحول الطاقة. والجدير بالذكر أن الحدث سيشهد إطلاق 3 مؤتمرات جديدة بمشاركة شخصيات من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والشباب.

وفيما يتعلق بجهود دولة الإمارات في مجال الطاقة، يلعب قطاع الطاقة دوراً مهماً في السياسات الداخلية والخارجية للدولة، نظراً لأهمية دورها في تعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة عالمياً، كما تستهدف دولة الإمارات ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بتكلفة ميسورة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة بمزيجها للطاقة، مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن «استراتيجية الإمارات للطاقة» تستهدف مزيجاً للطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وذلك بنسبة 44% من الطاقة النظيفة و38% من الغاز و12% من الفحم النظيف و6% من الطاقة النووية، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030، واستثمار 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي.

وفيما يشير إلى فعالية جهود دولة الإمارات لتطوير قطاع الطاقة محلياً وتعزيز أمنها الطاقي، والتوفير العادل للطاقة، مع تعزيز الاستدامة البيئية، جاءت دولة الإمارات في المركز الـ 30 عالمياً في مؤشر «الإشكاليات الثلاثية للطاقة» لعام 2023، الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، والذي يقيس قدرةَ الدول على اتّباع سياسات مستدامة في مجال الطاقة، مما يعكس تحسن ترتيبها مقارنةً بعام 2017 عندما جاءت بالمركز الـ 40 عالمياً. والجدير بالذكر أن السعودية وقطر قد جاءتا في المركز الـ 38 والـ 40 على التوالي في المؤشر نفسه عام 2023، كما جاءت الكويت والبحرين وعمان في المراكز الـ41 والـ 43 والـ 44 على الترتيب.

ويعد توفير حلول تمويلية مُبتكرة، مثل السندات والصكوك الخضراء، بمثابة ركيزة أساسية لجهود تعزيز الاستدامة. ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد قطعت شوطاً واسعاً في هذا الصدد عبر إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وإعلان دبي للتمويل المستدام، وإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام، كما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استحواذ دولة الإمارات على 19% من الصكوك المستدامة عالمياً بنهاية الربع الثالث من عام 2023.

وفيما يؤكد ثمار الجهود سالفة الذكر، جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ «مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023»، لتتقدم بذلك ثمانية مراكز عن عام 2022، مما يعكس أثر جهودها في الملف المناخي، وسعيها لبناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبما يتسق مع «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» والتي تستهدف جعل الدولة بمثابة مركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، مع الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموها الاقتصادي.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية