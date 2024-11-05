تواصل الجهود النوعية لتصفير البيروقراطية

في إطار سعيها الدؤوب نحو ترسيخ التميز والابتكار، تتبنَّى دولة الإمارات نهجاً متقدماً وفاعلا لإزالة كل أشكال البيروقراطية، التي يمكن أن تمثل عقبةً أمام تحقيق المزيد من الإنجازات، من أجل ترسيخ المسيرة الحافلة لعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتمتلك دولة الإمارات رؤية طموحة لتصفير البيروقراطية الحكومية، استناداً إلى برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، ما يجعل الإجراءات أبسط وأكثر سرعة وفعالية، وينعكس نهجها الرائد في هذا السياق في رفع مستوى جودة الخدمات العامة لتصبح أكثر استباقية وتنافسية، ما يجعل من حكومة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية.

وفي الواقع، فإن هذه الرؤية تتوافق مع مساعي الإمارات لاقتناص فرص المستقبل والتصدي لتحدياته بشكل فاعل، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، التي تركز على رفع كفاءة العمل الحكومي وإزالة البيروقراطية، سعياً إلى تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية. والتميّز الذي تسعى إلى تحقيقه القيادة الرشيدة ليس مجرد غاية، بل هو رحلة متواصلة هدفها أن تكون حكومة الإمارات النموذج الأمثل للحكومات الذكية ذات الكفاءة العالية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» كخطوة بارزة في تعزيز جودة الخدمات الحكومية، قد أُطلق في عام 2023، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف دعم عملية النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات وبيئة الأعمال. وتتضمن الأهداف الطموحة لهذا البرنامج إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليص زمن إنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وإلغاء جميع المتطلبات غير الضرورية خلال عام واحد.

ولتنفيذ هذه الرؤية الطموحة، اعتمدت حكومة دولة الإمارات على مخطط استراتيجي شامل يتضمن مراجعةً مستمرةً للسياسات والبرامج الحكومية. وثمة تقدم مستمر في مسار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافه التي ستنعكس بشكل إيجابي للغاية لجهة تعزيز النموذج التنموي المتميز لدولة الإمارات.

وفيما يؤكد التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بدعم برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات. ويسهم هذا الإجراء في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% من الزيارات الميدانية والإلكترونية، مما انعكس على ارتفاع رضا المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.

وفي إطار تعزيز التواصل الفعّال وترسيخ ثقافة التغيير والشراكة في تطوير الخدمات، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «ميثاق التصفير البيروقراطي» لموظفيها ومتعامليها من المجتمع، والذي يهدف إلى تعزيز التفاعل بين الأطراف المختلفة، والتزام الجميع بمقومات التغيير التي تدعم تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في إزالة البيروقراطية والحواجز الإدارية التي تحول دون الارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن خطتها لتنفيذ 29 عمليةَ تصفير بيروقراطية ضمن خدماتها، مستهدفةً الوصول إلى 70 عملية تصفير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولا يخفى أن النجاح الذي تحققه حكومة دولة الإمارات في تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» يرتبط بشكل وثيق بمشروعات التحوُّل الرقمي، التي جعلت الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسرعة ومرونة. والخطوات المهمة التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ هذا البرنامج لم تسهم فقط في توفير الوقت والجهد، بل زادت من رضا المتعاملين، وخففت من الأعباء الإدارية على الأفراد والمؤسسات.

ومما لا شك فيه أن هذا النهج المُبتكَر لتصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يدمج بين الكفاءة والسرعة، سيُعزِّز مسيرةَ دولة الإمارات في بناء نموذج حكومي ملهم في تقديم مختلف الخدمات للمجتمع. وهذا التوجه لا يسهم فقط في تحسين الخدمات، بل يصنع فارقاً حقيقياً في حياة كل مَن يعيش على أرض الإمارات، جاعلاً منها بيئة رائدة في كفاءة الإدارة وابتكار الحلول الرائدة لخدمة المجتمع.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية