جون الدين، أحد زعماء قبيلة «سيا سيا» في مدينة «باوباو» بجزيرة «بوتون» الإندونيسية الواقعة ضمن مقاطعة سولاوسي الجنوبية الشرقية في بحر باندا مقابل الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة سولاوسي. وقد سبق لزعماء القبيلة التي يقدر عدد أفرادها بنحو 60 ألف نسمة أن اتخذوا قبل سنوات من الآن قراراً تاريخياً يقضي بنقل لغة «سيا سيا» من النظام الشفهي الذي اعتمدت عليه منذ قرون، إلى كتابتها بالحرف الكوري، والآن أصبح أطفال القبيلة يتعلمون كتابة لغتهم بـ«الهانوجول»، أي نظام الأبجدية الكورية. وكان اتخاذ القرار في عام 2009، وقد قوبل بدعم وتشجيع من كوريا الجنوبية التي أوفدت مجموعةً من الخبراء اللغويين ساعدوا على تقديم الدعم من أجل نقل النظام الصوتي في لغة «سيا سيا» إلى نظام الرموز في «الهانوجول». وقد قام أعضاء من قبيلة «سيا سيا» بزيارةٍ لعاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، وإثر ذلك تَقرر قيامُ مركز ثقافي كوري في «باوباو» للدفع بعملية رسم أصوات لغة «سيا سيا» وفق النظام الرمزي لأبجدية الهانوجول.

وفي العام التالي مباشرة وافقت الحكومة الإندونيسية رسمياً على تدريس حروف اللغة الكورية في المدارس الابتدائية واستخدام الهانوجول لكتابة «سيا سيا»، وأعلنت أنها ستوفر الدعم الكافي لهذه العملية.

ويعود السبب وراء قرار قبيلة «سيا سيا»، والتي ظلت لقرون تتناقل لغتها شفاهياً فقط دون أن تمتلك نظامَ كتابة خاص بها، اختيارَ الحروفِ الهجائية للغةَ الكورية، إلى التشابه الشديد بين النظام الصوتي في كل من اللغتين.

ويبلغ عدد سكان مدينة «باوباو» نحو 120 ألف نسمة نصفها تقريباً من قبيلة «سيا سيا»، حيث توجد لغات أخرى مثل «مونا» و«توكانغ بيسي» و«كومبيواها» و«لاساليمو» و«كامارو» و«بانكانا» و«بوسوا» و«تالوكي زكوليسوسو» و«كيوكو».. إلخ، لكن اللغة الإندونيسية هي اللغة الرسمية المستخدمة في المعاملات الرسمية وفي النظام التربوي. وفي إطار التعددية اللغوية، يحرص الزعماء المحليون لقبيلة «سيا سيا»، مثل جون الدين، على كتابة لغتهم القومية والحفاظ عليها، لكن في إطار احترام اللغة الرسمية للبلاد، وبقية اللغات الأخرى في الجزيرة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)