القضايا المناخية في الاجتماعات السنوية للحكومة

كانت قضايا البيئة والمناخ حاضرة بقوة على أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، باعتبارها جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الإمارات العميق بالمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

والحاصل أن دولة الإمارات تبذل الكثيرَ من الجهود لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتصدي للتغيرات المناخية، ومع إطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% بحلول منتصف القرن، وتعزيز التنوع الطاقوي، وتحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة النظيفة، فقد شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هذا العام استعراض التقدم المحرز والمشاريع الطموحة للدولة في مختلف المجالات ذات الصلة، كما تمت مناقشة سبل دعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف البيئية للدولة.

وفي الواقع، فإنه ومع العام الثاني للاستدامة بدولة الإمارات، تواصل الدولة دورها الريادي في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة من خلال مشاركتها المتميزة في مؤتمر COP29 في باكو (أذربيجان)، والتي تأتي استكمالاً لنجاحها في استضافة مؤتمر COP28 الذي حقق العديد من الإنجازات التي جسدها اتفاق الإمارات التاريخي، بالإضافة إلى تبني أهداف طموحة لمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وكذلك دعم مشاريع الطاقة النووية السلمية والطاقة الهيدروجينية، كما سعت الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع العمل المناخي، وقدمت خططاً طموحة لحماية المحيطات وزيادة المحميات البحرية، ما يعكس التزامها بحماية التنوع البيولوجي.

وإلى جانب ذلك، أطلقت الإمارات مبادرة «الترويكا» بالتعاون مع رئاستي COP29 (أذربيجان)، وCOP30 (البرازيل)، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين هذه الدول لتنفيذ مقررات COP28، وتطوير حلول مناخية مشتركة، مع التركيز على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وسبل التكيف مع تأثيرات التغير المناخي وسبل استدامة التمويل المناخي، حيث ستواصل الجهود لتوفير تمويل أكبر للدول النامية لمساعدتها في تنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وقد شهدت الاجتماعات الحكومية تسليط الضوء على مركز محمد بن راشد للفضاء كمثال على كيفية استخدام تقنيات الفضاء لدراسة المناخ وتحليل البيانات عبر الأقمار الاصطناعية لتحسين القرارات السياسية والإدارية في مجال البيئة. كما تم التركيز على الدور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين نظم التنبؤ المناخي، مما يسهم في تعزيز القدرة على التنبؤ بالتغيرات المناخية المستقبلية وإدارة الأزمات بشكل أكثر فاعلية. وفي الواقع، فإن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في الحد من الكوارث الطبيعية من خلال تطوير حلول مبتكرة لتحليل البيانات الضخمة واستشراف المخاطر، ما يساهم في تعزيز استجابة الدولة للطوارئ البيئية.

وتسعى دولة الإمارات من خلال استراتيجياتها المتكاملة، إلى تحسين البيئة المؤسسية وتعزيز التنسيق بين مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة والتعامل الفعّال مع التحديات البيئية، كما تعمل على تطوير السياسات الوطنية وتنسيقها مع الأهداف العالمية لمكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى ربط استراتيجيات المناخ بالأمن الغذائي من خلال سياسات تضمن استدامة الإنتاج الغذائي في ظل التغيرات المناخية.

وتصب هذه الاستراتيجيات في سبيل جذب الكفاءات والخبرات النادرة في مجالات البيئة وتغير المناخ، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية بشكل مبتكر. وهنا تبرز «التأشيرة الزرقاء» كأداة فعّالة لجذب المتخصصين وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطوير، مما ينعكس إيجابياً على تعزيز البحوث والتقنيات المبتكرة في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي، وبالتالي دعم الجهود الوطنية في الحفاظ على استدامة البيئة وتحقيق الأهداف المناخية.

وإجمالاً، يمكن القول إن التكامل بين هذه الاستراتيجيات يسهم بشكل كبير في دعم طموحات الإمارات في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار، وتعزيز دورها القيادي في مجال البيئة والمناخ، بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية لحماية البيئة وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية