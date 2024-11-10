تبحث تونيا وول عما يمكن إنقاذه من ممتلكات طالها الدمار جراء حريق الجبل في مدينة كاماريلو جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، الذي اندلع يوم الجمعة الماضي، وطال أكثر من 20 ألف فدان في أقل من 24 ساعة، ومع تحسن الطقس، ابتداءً من يوم أمس السبت، ساعدت الظروف أطقم الإنقاذ على احتواء المزيد من الحرائق. وفي مدينة كاماريلو بولاية كاليفورنيا، خاصة على طريق أولد كوتش درايف، تحولت العديد من المنازل إلى أكوام متفحمة جراء الحرائق. البداية تعود إلى الأربعاء الماضي، حيث الرياح العاتية والنباتات الكثيفة كانت فرصة لتأجيج حريق الجبل الذي بدأ من مدينة أوكسنارد في مقاطعة فينتورا، لكن الرياح هدأت، مما ساعد فرق الإطفاء في كبح الحريق. و أُجبر ما يقرب من 10000 شخص على الإخلاء فيما أصبح بسرعة أحد أكثر حرائق الغابات تدميراً في جنوب كاليفورنيا في السنوات الأخيرة.

وحتى ليلة الجمعة الماضية، كان حوالي 2000 شخص ما زالوا ينتظرون العودة إلى ديارهم. وقال مسؤولون مساء أمس السبت، إنه تم احتواء الحريق بنسبة 21% ولم يتجاوز محيطه.

وقال مسؤولون، إن ما يقرب من 3000 فرد يعملون على كبح الحريق خططوا لتطهير النقاط الساخنة والتحرك عبر الأحياء المحترقة لتقييم الأضرار. تم الإبلاغ عن تدمير وتضرر ما يقرب من 130 مبنى. واستجابة للتحذيرات بشأن الرياح المدمرة والظروف الجافة، قام مزودو الكهرباء في كاليفورنيا أيضاً بإغلاق خطوط الكهرباء في بعض المناطق شديدة الخطورة بالولاية.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)