مشاركة متميزة لدولة الإمارات في «كوب 29»

بعد عام على اتفاق الإمارات التاريخي في «كوب 28» الذي كسر جمود العمل المناخي الدولي والتوصل إلى توافق فريد بين الدول على العديد من القضايا الخلافية، التي ظلت عالقة لسنوات طويلة في أروقة المفاوضات، وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات «رئيس كوب 28»، انطلقت يوم الاثنين الماضي فعاليات «كوب 29» المنعقدة في أذربيجان خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر 2024، وهو المؤتمر الذي يسعى إلى الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد للتمويل المناخي، وحث الدول على تفعيل وزيادة طموح خطط إسهاماتها المحددة وطنياً.

والمأمول بطبيعة الحال أن يشكل «كوب 29» إضافة جوهرية لما تحقق في «كوب 28»، الذي مثل نقلة نوعية في تفعيل العمل المناخي الدولي، تحققت بفضل النهج المنفتح على الجميع لتحقيق أهداف اتفاق باريس المناخي، الذي اتبعته دولة الإمارات في قيادة المفاوضات التي عقدت في إطار «كوب 28».

ومما لا شك فيه أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في فعاليات «كوب 29» تعكس الاهتمام البالغ لدولة الإمارات بتفعيل الجهود الدولية لمواجهة التأثيرات السلبية التي أفرزتها التغيرات المناخية، ورغبتها الشديدة في البناء على ما تحقق من نجاحات مهمة في «كوب 28»، وتحقيق السبق في التصدي لهذه التأثيرات بشكل فاعل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه، وانطلاقاً من مبدأ القيادة بضرب المثل، وقبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر «فبراير 2025» لتقديم الدول خططاً أكثر طموحاً لإسهاماتها المحددة وطنياً، فقد تقدمت دولة الإمارات بخطتها المحدثة للإسهامات المحددة وطنياً متضمنة هدفاً طموحاً لخفض انبعاثات الدفيئة بنسبة 47% بحلول عام 2035 تحت مستويات انبعاثات عام 2019، والتي تمثل زيادة عن هدفها السابق البالغ 40% بحلول عام 2030، وبما يتماشى مع تحقيق هدفها للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما حرصت دولة الإمارات على إطلاق تعاون ثلاثي «ترويكا» بين رئاسات «كوب 28» و«كوب 29»، و«كوب 30» الذي سيقام في البرازيل، لضمان تنفيذ التعهدات وحشد الجهود العالمية لتصحيح مسار العمل المناخي بما يتوافق مع مخرجات «اتفاق الإمارات التاريخي» في «كوب 28»، وحث الأطراف على تقديم إسهامات محددة وطنياً أكثر طموحاً.

ومع التزامها الراسخ بالعمل الجاد والتعاون اللازم لتسريع العمل المناخي، تشارك دولة الإمارات في «كوب 29»، بجناح وطني تفاعلي في المنطقة الزرقاء بعنوان «نسرع العمل معاً»، حيث سيجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب ضمن أكثر من 60 برنامجاً جانبياً، لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية الأكثر إلحاحاً.

وسيعقد جناح دولة الإمارات في «كوب 29»، محادثات تفاعلية حول العديد من القضايا الحيوية، مثل حشد التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي، واستعراض التقدم الذي أحرزته الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة، ودفع جهود خفض الكربون في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل نظم الغذاء، ومعالجة تحدي ندرة المياه، والتقدم في الشراكات العالمية كمهمة الابتكار الزراعي للمناخ «AIM for Climate»، ومبادرة القرم، إضافة إلى التخطيط لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال.

كما سيقدم جناح دولة الإمارات في «كوب 29»، رحلة العمل المناخي في الدولة، مع تسليط الضوء على مخرجات «كوب 28» الذي أسهم في إنجاز أول عملية تقييم للجهود العالمية في مجال المناخ، ودعوة الدول للمرة الأولى للانتقال العادل والمسؤول من استخدام الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً بحلول عام 2030، لوضع العالم على مسار واضح للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية قابلاً للتحقق، إضافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق العديد من المبادرات التي شكلت دفعة قوية لجهود العمل المناخي الدولي.

إن دولة الإمارات التي لا تدخر جهداً لتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ حريصة على المشاركة الفاعلة في كل الفعاليات المتعلقة بهذه القضية الحيوية، وهي ترى أن «كوب 29» يمثل فرصة مهمة للبناء على ما تحقق في «كوب 28».

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية