رسالة الناخبين: ضد التضخم والعولمة

التفسير الرئيسي لفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب هو أن الأميركيين يكرهون التضخم. فالناخبون يريدون أن يروا الأسعار تنخفض، وهم غاضبون لأن هذا لم يحدث لمعظم السلع. وهذا ليس فريداً من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية. فقد خسر شاغلو المناصب في كل دولة متقدمة مؤخراً إعادة انتخابهم بسبب الغضب إزاء ارتفاع تكاليف البقالة والإسكان والترفيه.

كان «الديمقراطيون» يأملون أن يدرك الناخبون أن الاقتصاد الأميركي يبلي بلاء حسناً أكثر من أي اقتصاد آخر تقريباً في العالم المتقدم. وقد تم إحراز تقدم كبير للسيطرة على التضخم وزيادة الأجور للتعويض عن ارتفاع التكاليف. ولكن هذه التحسينات لم تأت في وقت قريب بما فيه الكفاية. فقد ارتفع التضخم بنحو 20% على مدى السنوات الأربع الماضية، في حين ارتفعت أجور العمال العاديين بنسبة 20.5%. ولكن هذه مجرد متوسطات، وليس الجميع يحققون تقدماً. ويتذكر الناخبون سيناريو أفضل في عهد ترامب: تضخم بنسبة 8% في ولايته الأولى ومكاسب في الأجور المتوسطة بنسبة 15.4%. في حين من المتوقع على نطاق واسع أن تتسبب التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب في ارتفاع الأسعار، فإن هذا لا يمحو الاقتصاد منخفض التكلفة الذي يتذكره الناس من عامي 2018 و2019.

ولن ينسى القادة السياسيون لسنوات قادمة أن الناخبين يكرهون التضخم أكثر من خسارة الوظائف، لأن التضخم يؤثر على الجميع. وحتى أولئك الذين يستطيعون تحمل الأسعار المرتفعة دفعوا ضريبة نفسية. وشعر المتسوقون من الطبقة المتوسطة بالحاجة إلى البحث عن الصفقات، وكثيراً ما «استبدلوا» السلع التي تحمل علامات تجارية، كما كان الناس قلقين من أن أطفالهم لن يتمكنوا من شراء منزل أو تحمل تكلفة نمط حياة الطبقة المتوسطة.

ولكن ماذا كان بوسع الرئيس جو بايدن أن يفعل بشكل مختلف؟ بادئ ذي بدء، كان بوسعه أن يتواصل بشكل أفضل. ولم يصدق العديد من الأميركيين أنه كان يأخذ مخاوفهم على محمل الجد، وخاصة بعد أن زعم ​​في وقت مبكر أن التضخم سيكون قصير الأمد. وفي ضوء ما حدث، يبدو أيضاً أنه كان من غير الحكمة الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء ضمن قانون خفض التضخم، بدلاً من تقديم الإغاثة للأسر التي تعاني. وقد وعد ترامب بإصلاح التضخم من خلال خفض الأسعار، وخاصة بالنسبة للطاقة، وهو ما سيكون من الصعب تحقيقه. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي سياساته التعريفية إلى زيادة تكاليف المستهلك. ولكن من المتوقع أن يكون التأثير متواضعاً - حيث سيرتفع التضخم بأقل من نقطة مئوية واحدة. في عام 2022، شهد الأميركيون ارتفاع التضخم بنسبة 7% فوق المعدل الطبيعي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية «إيزابيلا م. ويبر»، التي كانت تحث الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة ارتفاع الأسعار، «يقول الناس إن هذا الاقتصاد لا يعمل لصالحنا. يتعين على «الديمقراطيين» الاستماع، بدلاً من قول إن الناس لا يفهمون الأمر».

وساهمت قضايا أخرى في معاناة كامالا هاريس. كانت استجابة بايدن مع الصراع في الشرق الأوسط بطيئة، وكذلك في التعامل مع موجة الهجرة عبر الحدود الجنوبية على رأس أولويات البعض في يوم الانتخابات. ويبدو أن بعض الناخبين مترددون أيضاً في انتخاب امرأة لأعلى منصب في البلاد.

ومع ذلك، ربما يحدث شيء أعمق هنا أيضاً. كانت أميركا تتخبط من أزمة إلى أخرى. كانت هناك الحروب في العراق وأفغانستان، والركود العظيم، والتعافي البطيء، والوباء وارتفاع التضخم. علاوة على ذلك، هناك حروب ثقافية والضغط المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي. يبدو أن الناخبين ينجذبون إلى المرشحين الذين يعدون بتغيير كبير ويخرجون عن المعتاد. يساعد هذا في تفسير سبب انجذاب الناخبين المترددين أولاً إلى باراك أوباما ثم إلى ترامب.

في استطلاعات الرأي التي أجريت يوم الانتخابات، عندما سُئل الناخبون، «أي من هذه الصفات الأربع للمرشح كانت الأكثر أهمية في تحديد كيفية تصويتك للرئيس؟» فاز ترامب بأعلى إجابتين: «لديه القدرة على القيادة» و«يمكنه إحداث التغيير المطلوب». في استطلاعات الرأي، اختار ما يقرب من 30% خيار «التغيير المطلوب»، بينما قال أقل من 20% إنهم يريدون زعيماً «يهتم بالناس مثلهم».

عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، كان هناك غضب متزايد بشأن فقدان وظائف التصنيع، وتدهور العديد من المجتمعات، واعتقاد كثير من الناس بأن الصين ودول أخرى تستغل الولايات المتحدة. كانت هناك ردود فعل عنيفة ضد العولمة وحتى، في بعض الأحيان، ضد الرأسمالية. أخبرني خبراء استطلاعات الرأي أن الناخبين عبر الطيف السياسي متشككون في التجارة الحرة والقوة غير المقيِدة للشركات الكبرى. استمر ترامب في تصوير هذا على أنه معركة ضد النخب.

فهم بايدن بعض هذا التحول. لقد أبقى على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، وعمل على إعادة بناء قاعدة التصنيع المتقدم في الولايات المتحدة. كما قام بتعيين منظّمين صارمين مثل لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، للحد من الشركات الكبرى. حاولت هاريس البناء على هذا الزخم، ولكن في النهاية كانت رسالتها هي مجرد تعديل للعولمة. بينما قدم ترامب تغييراً أكثر دراماتيكية - رسوم جمركية على جميع الدول وترحيلات واسعة النطاق للمهاجرين غير الشرعيين. من غير الواضح إلى أي مدى سيذهب في هذه الخطط، ومن غير الواضح أكثر ما سيفعله بعد أن يُحدث تغييرات في النظام الاقتصادي العالمي. لكن من الواضح أن الأميركيين من الطبقة العاملة يقولون إنهم لا يعتقدون أن النظام الحالي يعمل لصالحهم، وهم مستعدون لتجربة أي شيء تقريباً لتغييره.

لقد تحدث الناخبون. عصر التجارة الحرة قد انتهى. ما سيأتي بعد ذلك سيكون فوضوياً، وليس من الواضح أين ستنتهي الأمور.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنيج آند سينديكيشن»